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Artvin'in Ardanuç ilçesinde gençler tahta kızaklarla eğlenceli yarı yıl tatili geçiriyor - Son Dakika
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde gençler tahta kızaklarla eğlenceli yarı yıl tatili geçiriyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde yarı yıl tatilinde köye gelen öğrenciler tahta kızaklarla eğlenceli vakit geçiriyor. Kar nedeniyle kapalı olan Ardanuç-Ardahan karayolu gençlerin kızak pisti haline geldi. Gençler, bu hafta sonu yapılacak tahta kızak yarışlarına da hazırlanıyor.

Artvin\'in Ardanuç ilçesinde gençler tahta kızaklarla eğlenceli yarı yıl tatili geçiriyor
26.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 14:39
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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Geçitli köyünde köyün gençleri yarı yıl tatilinin keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkarıyor.

Yarı yıl tatili dolayısıyla köylerine gelen öğrenciler, köyde yapılacak aktivite olmadığından dolayı zamanlarını çoğunu tahta kızaklarla kayarak geçiriyor. Kar nedeniyle Nisan ayına kadar kapalı tutulan Ardanuç- Ardahan karayolunu kızak pisti olarak kullanan gençler parkurun eğimli ve uzun olmasından da oldukça memnun.

Bu hafta sonu köylerinde yapılacak Geçitli Köyü Kar Şenliğindeki 200 yıllık tahta kızak yarışlarına da bu şekilde hazırlanan gençler, ödül kazanmak için mücadele vereceklerini söylediler. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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