Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için Gürcistan'dan gelenlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için Gürcistan'dan gelenlerin uğrak yeri oldu

03.09.2022 17:45

Sınır komşusu Gürcistan vatandaşları Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki marketlerde ne var ne yok toplayıp geri dönüyor. Kemalpaşalılar ise "Bizim para değerimiz düştü, biz alışveriş yapamıyoruz" diyerek yaşananlara tepki gösteriyor.

Gürcistan'a sınır olan Artvin Kemalpaşa'ya gelen Gürcistan vatandaşları, market alışverişlerini buradan yapıyor. Gürcü bir vatandaş, " Türkiye'yi çok seviyorum şarkıları da çok seviyorum milleti de çok seviyorum, onun için geliyorum. Yağ istiyorum beğenmiş istiyorum. Ne bileyim çocuklar için alıyorum" dedi.

"BİZİM PARAMIZIN DEĞERİ YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA"

Kemalpaşalı bir vatandaş, "Kemalpaşalıyım. Bizim para değerimiz bayağı düştü şu an TL karşılığı ne kadar Gürcistan'da bilmiyorum ama 100 lari (Gürcistan'ın para birimi) ile burada bayağı bir alışveriş yapabiliyorlar. 1 lari ile bir bidon zeytin yağı alabiliyorlar sıvı yağ. Bizim paramızın değeri yerle bir olmuş durumda. Biz kendimiz alışveriş yapamazken, Gürcü vatandaşlar gelip burada alışveriş yapabiliyorlar" diye konuştu.

"HER ŞEY UCUZ BURADA"

Gürcü vatandaş Hatuna, "Her şey ucuz burada. Tabii o yüzden alıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz ya onları aldık. Problem mi var? Bu yağ Gürcistan'da 30,80 lari, burada 26 lari" dedi.

"EKONOMİ İYİDİR DİYORLAR NASIL İYİDİR BİTMİŞİZ"

Taksici İsa Çelik ise "Ben Kemalpaşa'da oturuyorum taksiciyim beş yıldır Sarp'a taksicilik yapıyorum 10 lariye çalışıyorum. Adamların 10 larisi 60-70 lira burada. Adamların bir larisi 7 lira, bizim para onların parasının yanında sıfır liradır. İşte bizde sürünüp gidiyoruz. Ekonomi iyidir diyorlar nasıl iyidir bitmişiz yani" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için Gürcistan'dan gelenlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için Gürcistan'dan gelenlerin uğrak yeri oldu - Son Dakika
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