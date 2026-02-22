Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hakan Yüksel Seçildi: "Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz"

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hasan Yüksel seçildi. Yüksel, "Bizim ortaya çıkma sebebimiz; birlikte üretmek, birlikte çalışmak ve ortak olmak" dedi.

Artvin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda tek listeyle yapılan seçimler sonucunda Hasan Yüksel, Artvin Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Yüksel, yaptığı konuşmada, "Bizim ortaya çıkma sebebimiz birlikte üretmek, birlikte çalışmak ve ortak olmak. İlk yapacağımız şey hazirun listesinde Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla birlikte yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerle istişare ederek, yürütme kurulu arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır yapılmayanı yapmak olacak. Beraber karar almak, beraber yönetmek ve üretmek için çalışacağız" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de konuşmasında şunları söyledi:

"Artvin'in bütün renkleri burada olmalı. Herkes; bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen, herkes burada olmalı. Israrla, sonucu ne olursa olsun, bu söylemle devam edeceğiz. Her renk burada olacak. Lütfen bütün meclislere katılın. O meclislerde aktif görev alın, görüşlerinizi sunun. Çok önemli bir yere işaret ediyor; bu konuları belediye meclisine sunuyorsunuz, orada tartışılıyor. Orada sadece bizim gibi düşünenler değil, bizim gibi düşünmeyenler de var. Ortak akılla karar alınacağına inanıyorum. Bu eleştiriyi aldım, bir kısmını kabul ettim; birçoğunu kabul etmediğimi özellikle söylemek istiyorum. Ama bunun dile getirilmesi de önemliydi."

Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt ise "Sayın Başkan'ın sözlerinde anlattığı gibi eğitimde, sağlıkta, sporda, kültürde, ekonomide, her alanda hep birlikte konuşarak en doğruyu bulmalıyız. Yüzde yüzü temsil etme şansımız yok zaten ama bu oranı olabildiğince yukarı çıkarabilmek gerekiyor. Herhalde bu Kent Konseyi'nin asıl amacı da bu" diye konuştu.

Gazeteci Hatice Nur Ersöz de konuşmasında, "Artvin'in dertleriyle dertleniyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Yıllardır Artvin'de, bu şehirde engellilerin daha rahat yaşayabilmesi ve kentin kolaylaştırılması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.