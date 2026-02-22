Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hakan Yüksel Seçildi: "Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hakan Yüksel Seçildi: "Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz"

22.02.2026 13:32  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda Hasan Yüksel, başkan olarak seçildi. Yüksel, birlikte üretme ve ortak akılla karar alma vurgusu yaptı. Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt da birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hasan Yüksel seçildi. Yüksel, "Bizim ortaya çıkma sebebimiz; birlikte üretmek, birlikte çalışmak ve ortak olmak" dedi.

Artvin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda tek listeyle yapılan seçimler sonucunda Hasan Yüksel, Artvin Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Yüksel, yaptığı konuşmada, "Bizim ortaya çıkma sebebimiz birlikte üretmek, birlikte çalışmak ve ortak olmak. İlk yapacağımız şey hazirun listesinde Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla birlikte yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerle istişare ederek, yürütme kurulu arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır yapılmayanı yapmak olacak. Beraber karar almak, beraber yönetmek ve üretmek için çalışacağız" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de konuşmasında şunları söyledi:

"Artvin'in bütün renkleri burada olmalı. Herkes; bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen, herkes burada olmalı. Israrla, sonucu ne olursa olsun, bu söylemle devam edeceğiz. Her renk burada olacak. Lütfen bütün meclislere katılın. O meclislerde aktif görev alın, görüşlerinizi sunun. Çok önemli bir yere işaret ediyor; bu konuları belediye meclisine sunuyorsunuz, orada tartışılıyor. Orada sadece bizim gibi düşünenler değil, bizim gibi düşünmeyenler de var. Ortak akılla karar alınacağına inanıyorum. Bu eleştiriyi aldım, bir kısmını kabul ettim; birçoğunu kabul etmediğimi özellikle söylemek istiyorum. Ama bunun dile getirilmesi de önemliydi."

Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt ise "Sayın Başkan'ın sözlerinde anlattığı gibi eğitimde, sağlıkta, sporda, kültürde, ekonomide, her alanda hep birlikte konuşarak en doğruyu bulmalıyız. Yüzde yüzü temsil etme şansımız yok zaten ama bu oranı olabildiğince yukarı çıkarabilmek gerekiyor. Herhalde bu Kent Konseyi'nin asıl amacı da bu" diye konuştu.

Gazeteci Hatice Nur Ersöz de konuşmasında, "Artvin'in dertleriyle dertleniyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Yıllardır Artvin'de, bu şehirde engellilerin daha rahat yaşayabilmesi ve kentin kolaylaştırılması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bilgehan Erdem, Sivil Toplum, Hasan Yüksel, Kent Konseyi, Seçkin Kurt, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hakan Yüksel Seçildi: 'Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:51:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Artvin Kent Konseyi Başkanlığına Hakan Yüksel Seçildi: "Birlikte Üreteceğiz, Birlikte Yöneteceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.