Artvin Şavşat\'ta Kültür Sanat Evi Açıldı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde Kültür Sanat Evi açılışı yapıldı. Açılışta konuşan SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, "Gerçekten çok önemli kültür sanat mekanlar. Burası bir aydınlanma merkezi. Gençlerin okuyacağı, tartışacağı, üreteceği kendi yaratıcılarını geliştirecekleri, çocukların neşesini ve kendi kişisel gelişimleriyle geliştirecekleri ve kadınların da kendi özgür ortamlarını yaratabilecekleri mekanlar olacak çünkü sanat ehliliği çok güzel" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Kültür Sanat Evi açılışı yapıldı. Çok sayıda vatadandaşın katıldığı açılışta konuşan Şavşat Kültür Sanat Evi Sorumlusu Mehmet Fatih Keskin, "Amacımız Şavşat'ın kültürüne, sanatına bir katkı sağlamak. Biliyorsunuz Şavşat'ta artınca okuma oranı oldukça fazla. Burada okumayan insanımız yok ama okuduktan sonra kitaplarımızı tartıştığımız, film izleyip sonrasında filmleri tartıştığımız bir mekanımız eksikti. Bu boşluğu tamamlama yolunda önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz" dedi.

Şavsat Dernekleri Federasyon Başkanı İsmail Altun, "Şavşat'ta böyle bir mekanın eksik olduğu hepimiz tarafından biliniyordu. Dolayısıyla bu ihtiyacın giderilmesi için birçok gönüllü, yardımsever arkadaşlarımızın çabalarıyla buraya kadar bu işi getirdik ve burada bir kültürel bir açılmış oldu" diye konuştu.

Emekli öğretmen Osman Altun ise, "Köy ensitülerinden Şavşat'ta en arkada kalanlarından en yaşlı olanlarından birisiyim. Arkadaşlarımız gittiler ve en arkada biz kaldık. Kaldık ama bomboşta durmadım. Bu tür bir etkinliklere katılmaktan zevk alıyorum. Bu dernek mensuplarının nazik davetleri üzerine icabetim olarak buradayım. Güzel bir işe imzalarını atıyorlar. Kültür ve Dayanışma Derneği kuruyorlar. Bizler de katkı sunacağız" dedi.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, "Gerçekten çok önemli kültür sanat mekanlar. Burası bir aydınlanma merkezi. Gençlerin okuyacağı, tartışacağı, üreteceği kendi yaratıcılarını geliştirecekleri, çocukların neşesini ve kendi kişisel gelişimleriyle geliştirecekleri ve kadınların da kendi özgür ortamlarını yaratabilecekleri mekanlar olacak çünkü sanat ehliliği çok güzel. Doğu Karadeniz'de olduğu gibi burada açılan Kültür Sanat Merkezi de çok önemli işlevler görecektir" ifadelerini kullandı.