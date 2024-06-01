Artvin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Dramatik Bir Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Artvin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Dramatik Bir Gösteri Yaptı

Artvin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazze\'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Dramatik Bir Gösteri Yaptı

Artvin Çoruh Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve empati oluşturmak amacıyla temsili kundakta bebeği ateşe vererek dramatik bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri, İsrail'in saldırılarına karşı dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu.

01.06.2024 12:47
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Artvin'de Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve empati oluşturmak amacıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, temsili kundakta bebeği ateşe vererek dramatik bir gösteriye imza attı.

Dr. Kemal Sağlam, Gazze'deki saldırılarda feci şekilde hayatını kaybeden bir bebeğin babası rolünü canlandırarak yaşanan trajedinin acısını ve çaresizliğini gözler önüne serdi. Gösteri sırasında kundakta bir bebeği temsili olarak ateşe veren Sağlam, feryatlarıyla katliamın dehşetini hissettirdi.

İsrail ordusunun Refah kampına düzenlediği bombalı saldırılar sonucunda birçok masum sivil hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen devam eden bu saldırılar, dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Sağlam'ın gerçekleştirdiği bu duygusal gösteri, Filistin halkının yaşadığı zulmü bir kez daha gündeme taşıdı.

Gösterinin ardından açıklama yapan Dr. Kemal Sağlam, "Bugün burada performans gösterimde Refah'ta bombalanarak paramparça olup yanan bebeklerin ızdırabını, acısını anlatmaya çalıştım. Çünkü İsrail askerleri korkunç katliamlarına halen devam etmekte. Küçücük bebeklerin üzerine tonlarca ağırlıklı bombalar atmakta. İsrail askerlerin Gazze'deki evlerini bombaladığı siviller refahta çadırlar kurup orda açlık, sefalet içerisinde yaşam mücadelesi vermekte ancak ne yazık ki yine İsrail askerleri çadırları korkunç şekilde bombalayarak tonlarca ağırlığında ki bombaları bebekler üzerine bırakıp bebeklerin ölmesine, kadınların ölmesine sebep oluyorlar. Bu durumda dünyanın tüm güzelliklerini yok edip dünyayı yaşanılmaz bir hale dönüşmekte. Artık insanlık buna 'Dur' demeli. İsrail'in karşısına çıkıp savaşmalı. Ben oraya gitmek istiyorum. Orada masum Gazzeli bebeklerle birlikte İsrail'e karşı savaşıp şehit olmak istiyorum. Burada odunu kundak parçasına sarıp Refah'ta bulunan kafası kopmuş bebeği kucağına alan babanın rolünü üstlenmek istedim. Burada ki o acıyı hissedemeyen insanlığa bunu göstermek empati kurabilmesini sağlamayı amaç edindim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Artvin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Dramatik Bir Gösteri Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Dramatik Bir Gösteri Yaptı - Son Dakika
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