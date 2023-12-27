Artvinli besici, ahır kiralayarak sıkıntılarını anlattı

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli besici Ümit Güllü, "Kendi köyümde ahırım olmadığı için ilçeye yakın noktada ahır ve ev kiraladım ve 50 bin lira kira ödüyorum. Artvin'de projeli çok sayıda ahır yapıldı evet benim tapulu arazim yok ama benim gibi hayvancılık yapıp ahır yaptıramayanlar var. Müteahhitlere ve hayvancılıkla ilgisi olmayan birçok insana ahırlar yaptırıldı. Ben de köyümde ahırımın olmamasından kaynaklı 50 bin lirayı çocuklarıma harcamam gerekirken burada kira ödemek zorunda kalıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Artvin'de ilçeye yakın noktada ahır kiralayıp kira ödeyen besici Ümit Güllü ailesiyle birlikte yaptığı küçükbaş hayvancılığın sıkıntılarını anlattı. Güllü, "Biz bu işi ailece yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyor musunuz derseniz tabi tatmin edici bir şekilde almıyoruz çünkü yem pahalı. Biz yemi Tarım Kredi Kooperatifi'ne yazıldığımızda aynı gün fiyatlarda 20 lira oynuyor. Mesela 432 liraya bir çuval yemi alırken, 450 lira oldu ve tam da yemi alacağımız gün. Biz de bu malı hayvanları beslememiz için almak zorunda kalıyoruz" dedi.

"ÇUVAL BAŞINA 20 LİRA DAHA FAZLA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Besici Ümit Gülü şunları söyledi:

"Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Yaklaşık olarak üç yıl önce başladım ve önceleri büyükbaş hayvancılık yapıyordum. Şu anda mevcutta 400 baş küçükbaş hayvanım var. Ben 100 mal ile başlamıştım fakat görüldüğü gibi çocuklarım okuldan geldiği gibi çantalarını evde bırakarak bizimle birlikte çalışıyorlar. Biz bu işi ailece yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyor musunuz derseniz tabi tatmin edici bir şekilde almıyoruz çünkü yem pahalı. Biz yemi Tarım Kredi Kooperatifi'ne yazıldığımızda aynı gün fiyatlarda 20 lira oynuyor. Mesela 432 liraya bir çuval yemi alırken, 450 lira oldu ve tam da yemi alacağımız gün. Biz de bu malı hayvanları beslememiz için almak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben köyümde kendi emeğimle bin 500 balya ot yaptım. Bizim arazimiz hem engebeli hem kısıtlı olması nedeniyle çok fazla tarım makinaları çalıştıramıyoruz. İnsan gücüyle yapmak durumunda kalıyoruz. Ailemle birlikte bin 500 balya ot yaptık. Beraberinde düz 15 ton saman, 5 ton mercimek samanı, 10 ton yem aldım ve bunların yetmeyeceğini biliyorum ama devamında daha ne kadar daha alacağımı bilemiyorum.

"KUZULARIMIZI TÜCCARA İSTEDİĞİ FİYATTAN SATMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Satışlarımız da şöyle; bir kısmını Kurban Bayramı'nda satarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan kuzularımızı 5-6 ay elimizde besleyerek belli bir kiloya geldiğinde satıyoruz. Satarken de ilk etapta satışların çok olmasından dolayı fiyatlar aşağıdan başlıyor çünkü vatandaş bankaya, yeme, ota borçlu olması nedeniyle müşterinin verdiği fiyattan satmak zorunda kalıyor. Burada tabii eziliyoruz çünkü bizim emeğimiz tüccara gidiyor. Bankaya ödemelerimi yapmalıyım yoksa bir taraf tanda faiz işliyor. Benim elimdeki mevcut hayvanım günlük 2 buçuk milyar yiyor ve yaklaşık 5- 6 ay. Benim hayvanlarım günlük 2 buçuk milyar ot yiyor yani aylık toplamda 75 milyar ot yiyor, diğer şeyler hariç ve çektiğimiz çileyi de görüyorsunuz çamurun içinde çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızı okutmak içinde ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Şu an bulunduğumuz yer başkasına ait ve benim köyde yerim olmadığı için burada yer kiraladım. Ben buraya 50 bin lira kira veriyorum ve doğal olarak bu da bizim kaybımız. Biraz da kiralamamızın bir nedeni de zaten yerlerimiz yok ama köyde okulun açık olmaması nedeniyle taşımacılık okul eğitimi alıyorlar ama sabah erken saatlerde kalkıp okula gitmektense burada okula yakın olmamız nedeniyle zamanında gidiyorlar ve erkenden de eve geliyorlar. Doğal olarak bize yardım etmeye zamanları oluyor.

"HAYVANCILIK YAPANLARA DEĞİL DE MÜTEAHHİTLERE AHIRLAR YAPTIRILDI"

Şunu da söylemek istiyorum köyümde kendi adıma arazi olmadığı için projeli ahıra müracaat edemedim. Müracaat eden arkadaşlarımız oldu ve bazılarına ahırlar yapılmadı. Yapılan ahırlar da oldu. Bu yapılan ahırların bir kısmı hayvancılıkla ilgisi olmayan insanlara bu ahırlar yapıldı. Kimisi müteahhit kimisi başka bir şey ve asıl hayvancılık yapan insanlarımızın bir kısmına yapılmadı. Benim ahırım olsa 50 bin liralık çocuklarımın rızkını buraya ödemem. Benim gibi birçok arkadaşım böylesi bedelleri ödüyor."