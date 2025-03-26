Artvinli Emekliler İkramiyelerden Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Artvinli Emekliler İkramiyelerden Şikayetçi

Ramazan Bayramı öncesi Artvinli emekliler, verilen ikramiyeleri yetersiz buluyor.

26.03.2025 14:13
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Artvinli emekliler, yatan ikramiyeleri az bulduklarını söyledi. Emekli bir vatandaş, "Verilen ikramiyeler onların olsun. Cebinde parası olan için bayram her zaman bayramdır, olamayanın ise zaten ne bayramı ne de seyranı bellidir" dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerinin yetersizliğinden şikayet eden Artvinli emekliler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Başka bir emekli "Aldık ama nerede yiyeceğimizi düşünüyoruz. Evet, eksik yatmış. 3 bin lira aldım. Kardeşim, işte yarım saat önce bankadan aldım. 4 bin lira zaten az, bizimki de devede kulak derler ya, işte bize öyle. Nerede torunlara bayram harçlığı, bayram şekeri alabilecek miyiz kardeşim" diye konuştu.

"Bayram şekeri bile alamayız"

Verilen parayla bayram şekeri bile alamayız diyen bir başka emekli, "Bayram şekeri bile alamıyoruz eve, henüz ben alamadım. Maaşla beraber alacağım varsa eğer. Ne çıkar abi 3 bin lirayla? Nerede o önceki bayramlar, bayramdı o zamanlar. Para, paralıktan çıktı, böyle bir şey olmaz. Ne olacak bilmiyorum, Allah kolaylık versin. İmamoğlu karşısına çıktı diye, bize de ikramiye vermiyorlar. Bu nasıl iştir, nasıl gidişattır kardeşim? ve böyle giderse, umudum yok" dedi.

Bir başka emekli ise "3 bin lira yattı, kalanını 26'sında ödeyecekler diyorlar. Yetsin ya da yetmesin, işinize gelirse. İster alın ister almayın, bana zaten lazım değil. İkramiyeler onların olsun. Bana her zaman bayramdır. Cebinde parası olan için bayram her zaman bayramdır, olmayanın ise zaten ne bayramı ne de seyranı bellidir" ifadesini kullandı.

"Ne benim maaşımı artırsın, ne de diğer tarafı artırsın"

Emekli Alinaz Usta, "3 bin lira yatmış, hani 4 bin lira yatacaktı. Bitti artık her şey. O eski bayramlar vardı, işler şimdi hepten karıştı. Yani bana 20 de versen ne olur? Diğer taraftan gelen zamlar... Ben böyle bir şey görmedim. Bana veriyor 4 bin lira, diğer taraftan sürekli zam geliyor. Ne benim maaşımı artırsın, ne de diğer tarafı artırsın" dedi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Artvin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvinli Emekliler İkramiyelerden Şikayetçi - Son Dakika

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