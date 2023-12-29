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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: Her yeni yıl yeni hedefleri beraberinde getirir - Son Dakika
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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: Her yeni yıl yeni hedefleri beraberinde getirir

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yeni yılın başlamasıyla birlikte her yılın yeni hedefleri de getirdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, 2023 yılının acılarıyla tatlılarıyla son bulduğunu ve deprem felaketinin herkesi derinden etkilediğini ifade eden Yıldırım, 2024 yılının birlik ve beraberlik içinde geçmesini ve sağlık, mutluluk, huzur ve başarılı günler getirmesini diledi.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: Her yeni yıl yeni hedefleri beraberinde getirir
29.12.2023 - 09:36,
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Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, her yeni yılın yeni hedefleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında "2023 yılı acısıyla tatlısıyla son buluyor. Yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden etkilerken, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yaşamak da bizlere kısmet oldu" dedi.

"Hayatın iniş ve çıkışları olsa da hayallerimizin ve başarılarımızın gerçekleşeceği yeni bir yıl ümit ediyoruz" ifadelerini kullanan Dr. Yıldırım, "2024 yılı millet olarak birbirimize kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı, huzur ve bereketin bol olduğu günleri barındırsın. Yeni yılın tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve başarılı günler getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Deprem, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: Her yeni yıl yeni hedefleri beraberinde getirir - Son Dakika


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