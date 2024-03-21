Aşık Veysel\'in Vefatının 51. Yıl Dönümü Anıldı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 51'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
51 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına, Şarkışla Kaymakam Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.
Programda konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, "Veysel'in kendi ifadelerinde bulmuş olduğu haliyle kendisi için zannediyorum bugün düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi Şeb-i Aruz'dur. Kendisinin toprağa kavuşma noktasındaki o iradesinin tecelli ettiği bir gündeyiz. Ben Erzurumluyum, çocukluk yıllarımda radyoyu açtığım zaman o yanık türküsüyle ya uzun ince bir yoldaydı ya kara toprağa duymuş olduğu sevdasını dile getirirdi" dedi.
"Onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur"
Aşık Veysel'in Torunu Rüstem Şatıroğlu, "Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel tüm Türkiye'ye ve de dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak onun soyunu devam ettirmek hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Onu yaşamak onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur. Aşık Veysel Anadolu'nun pek bilinmez küçük bir köyünde gözlerini dünyaya açtı erken yaşta gözlerini kaybetti. Fakat o akıl ve gönül gözüyle uçsuz bucaksız bir görüşe erişti" dedi.
Konuşmaların arından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi. - SİVAS
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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