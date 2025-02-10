Asil Nadir Hayatını Kaybetti

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Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, uzun süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki özel bir hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Lefkoşa'da 4 Şubat'ta kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Nadir'in vefat haberini eşi Nur Nadir sosyal medya hesaplarından duyurdu. Eşi Nur Nadir, vefatın ardından sosyal medya hesabından bir vasiyet paylaşarak, "Benim Aziz Kıbrıslı kardeşlerim" ifadeleriyle halka ülkeye sahip çıkma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan taziye mesajları

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asil Nadir'in vefatıyla ilgili yayımladığı mesajında, "Büyük iş insanı, ülkemize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı önemli yatırımlarla ekonomik alanda başarılarıyla iz bırakmış Asil Nadir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hizmetleri her zaman hatırlanacaktır, unutulmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Ünal Üstel ise "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı. İş dünyasındaki liderliği, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

1941'de Lefke'de doğan Asil Nadir, 20'li yaşlarda ailesiyle Londra'ya taşındı ve iş hayatına konfeksiyon sektöründe başladı. İngiltere'de Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstererek şirketini İngiltere'nin en büyük gruplarından biri haline getirdi.

Türkiye'de de medya ve elektronik alanında yatırımları bulunan Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini satın aldı. 1974 Barış Harekatı sonrası maddi imkanlarını ülkesi için kullanan Nadir, KKTC'de Kıbrıs Gazetesi'ni kurdu. - LEFKOŞA