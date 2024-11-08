Asilbey Camii'nde 5 Ay Sonra Namaz

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O camide 5 ay sonra ilk defa namaz kılındı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 5 aydır tadilatta olan Asilbey Cami'nde çalışmalar tamamlandı. Cuma namazıyla birlikte camide 5 ay sonra ilk kez namaz kılındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan ve 1600'lü yıllarda inşa edilen Asilbey Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. 5 aydır aslına uygun bir şekilde restore çalışmaları sürdürülen cami yeni görünümüne kavuştu. Tamamı ahşaptan olan caminin çürüyen tahta parçaları yenilendi. 5 ay sonra Cuma namazıyla birlikte camide ilk namaz kılındı.

Çürüyen yerlerin onarıldığını ifade eden İlçe Vaizi Murat Erdoğan, "Elhamdülillah restoremiz bitti. Açılışımızı yaptık. 500 yıllık bir tarihi olan bir cami. Asilbey Camii'nin her yeri ahşap. İçerisinde çürüyen ahşap yerleri yenilendi" dedi.