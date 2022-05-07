Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı

07.05.2022 09:49
Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranını azaltmak için çalışma başlattı.

DÜZCE (İHA) – 112 Acil Çağrı Merkezi Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranını azaltmak için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde en çok çağrıyı yapan vatandaşlara bilgilendirme ziyaretleri başlatıldı.

Düzce'de asılsız ve gereksiz çağrı oranının düşürülmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu çerçevede çağrı merkezini en çok arayan kişilere yönelik ziyaretler başlatıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nden görevli personelinde katılımı ile vatandaşlar tek tek ziyaret edilmeye başlanarak, gereksiz ve asılsız çağrıların azaltılması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı
Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı

YORUMLAR
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112 Acil Çağrı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asılsız çağrıları azaltmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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