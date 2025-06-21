Aşiret Liderlerinden Basın Açıklaması

Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderleri, hac ve umre dönüşü sevdiklerine hediye olarak alınan ve maliyeti ibadet masraflarını aşan ürünlere karşı ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, hac ve umre dönüşü sevdiklerine hediye olarak alınan ve maliyeti ibadet masraflarını aşan ürünlere karşı ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasından önce İsrail'in baskılarını kınayan Armağan, "İsrail ile ilgili bütün İslam milletlerinin bir an önce kuvvetli bir şekilde bir araya gelip tedbir alması gerekmektedir. Bu yakın zamanda birkaç gündür hakikaten İslamiyet-i beşeriyeti perişan eden yine bu dehşetli siyonist kavim olan bu İsrail'in saldırılarını kınıyoruz. Bütün İslam milletlerinin, devletlerinin bir araya gelmesi lazımdır. Bu dalga bize doğru geliyor. Hepimiz bunun şuurundayız, farkındayız. Ona göre bir hazırlığımız var. Biz bütün gücümüzle İsrail'in bütün baştaki bu bölge milletine, devletlerine ve bütün milletlere bir çıban gibi bir bela gibi olmasını kınıyoruz. Onun o dehşeti, musibetini biiznillah milletimiz bir araya gelerek bunu def edecektir" dedi.

Hac ve umre dönüşü vatandaşların sevdiklerine hediye olarak aldıkları ürünlerin yüksek maliyete sebep olduğunu söyleyen Armağan, "Hacdan gelenler ve umreye gidecekler için dönüşlerinde ciddi manada bir masraf oluyor. Gerçekten bu masrafı vatandaşlar kaldıramıyor. Dolayısıyla aşırı derecede bir aşırıya kaçıyorlar. Bir hediyeleşmeye giriyorlar. ve bazen çadır kurup günlerce yemek veriyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili böyle biraz daha mütevazı bir şekilde, hakikaten israfa girmeden toplumumuzun bu gibi konulara dikkat etmesi lazım. Biz giden hacılarımızın ve umreye giden umrecilerimizin onlardan arzumuz, talebimiz onların manevi duasıdır. Onların manevi ibadetidir. Misafirlerine sadece hurma, zemzem ve isterlerse misvak getirsinler" dedi. - IĞDIR