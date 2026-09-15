Aşiretler Federasyonu hükümetin LGBT operasyonlarına destek verdi

Anadolu Aşiretler Federasyonu, LGBT ve aile yapısına ilişkin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara destek verdiklerini açıkladı. Toplumun ahlak ve değerler temelinde yetişmesinin önemine vurgu yapılırken, İstanbul'daki Pierre Loti Tepesi'nin isminin İdris-i Bitlisi olarak değiştirilmesi istendi.

Merkezi Iğdır'da bulunan; 60 ilde aktif temsilciliği olan, 300'ün üzerinde köklü aşiret ve aşiret topluluğu, 100'den fazla STK ile yüzlerce kanaat önderi, alim, seyyid, akademisyen ve seydanın yer aldığı Anadolu Aşiretler Federasyonu, son dönemde LGBT ve aile güvenliği konusunda hükümet tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. Federasyon "Ailem Güvende" operasyonlarına destek verdiklerini söyleyerek toplumun ahlaki ve dini değerler doğrultusunda yetişmesinin önemine dikkat çekildi. Federasyon, LGBT konusunu aile yapısı ve toplumsal değerler açısından önemli bir mesele olarak değerlendirdi. Açıklamada, özellikle çocukların korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, "Toplumumuzun ahlaklı, milletimizin ise dindar yetişmesi çok önemlidir. Buradan, dinsiz bir milletin yaşayamayacağını çok iyi biliyoruz. Hususiyetle Müslüman olan bu ülkemizde birlik ve beraberliğimize çok ciddi manada etki eden, bizlerin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde zehirleyen bu dehşetli akım, yani LGBT dediğimiz bu akım, maalesef Lut kavminden kalan dehşetli bir musibet ve hastalıktır. Yeryüzünde devletleri yok eden, milletleri kıymetsizleştiren ve insanlığın ve hayvanlığın en alçak mertebesi olan bu LGBT dediğimiz musibetin, ülkemizin içerisine girerek bir kurt, bir canavar gibi milletimizin içine bir proje olarak yerleştirilmeye çalışıldığını da biliyoruz. Şunu özellikle aktarmak isteriz: Bir taraftan yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Bu eğitim yılından dolayı gerçekten dindar bir neslin yetişmesi çok önemlidir. Biz toplum olarak Müslüman ve dindar bir milletiz. Dolayısıyla hiçbir toplumda olmayan, hiçbir toplumun da kabul edemeyeceği ve aileyi, şahsı ve toplumu gerçekten ciddi manada tehdit eden; hatta devletlerin varlığını yok etmeye kadar varan LGBT meselesi, ahlaksızlık ve çocukların istismar edilmesi meselesi, Türkiye'mizin en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla hükümetimizin yaptığı bu operasyonları canı gönülden destekliyoruz" dedi.

"Bu meseleyi ülkenin güvenliği olarak görüyoruz"

Açıklamada, Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca ortak değerler etrafında önemli medeniyetler kurduğu belirtilerek, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yapılarak, "Bütün bir toplum olarak, bilhassa biz Kürtler ve Türkler, tarih boyunca nice ali, güzel, ahlaklı medeniyetler ve devletler vücuda getirmişiz. Bunun tek ve yegane sebebi, hepinizin çok iyi bildiği üzere, bizim imanımızdan, Kur'an'ımızdan aldığımız yüksek ahlaktır. Bugün dünyayı, yeryüzünü perişan eden Epstein davasını görüyoruz. Tamamıyla ahlaksızlığın, LGBT'nin en aşağı seviyesinde olan insanları gördük. Bunların içinde sanatçılar var, devlet büyükleri var, her kesimden maalesef insanlar var. Bu akım, Siyonist ve dinsiz bir anlayışa dayanmaktadır. Dinsizliği esas alan bir anlayışa dayanmaktadır. Dolayısıyla biz bütün kuvvetimizle bu meseleyi ülkenin güvenliği olarak görüyoruz" denildi.

Pierre Loti Tepesi için isim değişikliği talebi

Anadolu Aşiretler Federasyonu açıklamasında ayrıca İstanbul'daki Pierre Loti Tepesi'nin ismine ilişkin de Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuldu. Armağan, "Bir konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten toplum olarak bir ricamız olarak iletmek istiyoruz. Eyüp Sultan'da, İstanbul'da, Pierre Loti Tepesi'nin asıl sahibine verilmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğimize vesile olan bu günlerde, Terörsüz Türkiye ile ilgili toplumda çok güzel gelişmeler gördük. Dolayısıyla bunun daha da perçinleşmesi için, nasıl ki Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisi'ye olan muhabbetinden, Kürtlerin kahraman alimi İdris-i Bitlisi'ye olan muhabbet ve uhuvvetinden dolayı Eyüp Sultan Tepesi'nin ismini de verdiyse, yine hakkın teslimi cihetiyle o tepenin Pierre Loti isminin değiştirilmesini istiyoruz. Maalesef o verilen Pierre Loti isminin asıl sahibine, yani İdris-i Bitlisi'ye verilmesini bütün bir toplum olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyor ve arzu ediyoruz" dedi.

"Kardeşliğimize vesile olan en önemli etken, en önemli unsur ahlaktır, edeptir"

Aşiretler olarak operasyonlarını desteklediklerini yineleyen Armağan, "Dolayısıyla bu konularda ve buna benzer konularda hükümetin yaptığı ve yapacağı bütün çalışmaların, bütün operasyonların arkasındayız. Tekrar hatırlatıyorum; dinsiz bir millet yaşayamaz. Bilhassa biz Müslümanların birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olan en önemli etken, en önemli unsur ahlaktır, edeptir. Bunlar bizi birlik ve beraberlik içinde tutan, insanlığı ve bilhassa aileyi birlik ve beraberlik içinde tutan değerlerdir. Bunlar sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bu ahlaksızlık topluma, insanların arasına girdiği andan itibaren toplumda tamamıyla çöküş meydana gelir. Devlet zaten yıkılmaya maruz kalır ve yıkılmaya mahkum olur. Dolayısıyla devletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz LGBT ve buna benzer ahlaksızlıkların bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan operasyonlara ve çalışmalara, bütün bir toplum olarak, Anadolu Aşiretler Federasyonu olarak destek veriyoruz" dedi.