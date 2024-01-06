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Aşırı hız yapan sürücü tramvay durağına daldı - Son Dakika
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Aşırı hız yapan sürücü tramvay durağına daldı

Eskişehir'de bir sürücünün aşırı hız sebebiyle tramvay durağına çarptığı ve maddi hasara sebep olduğu öğrenilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza sonucu durak cam ve korkulukları zarar görürken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Aşırı hız yapan sürücü tramvay durağına daldı
06.01.2024 - 22:57,
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Aşırı hız yapan sürücü tramvay durağına daldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sürücünün aşırı hız sebebiyle tramvay durağına çarptığı ve maddi hasara sebep olduğu öğrenilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, gece saatlerinde aşırı hız sebebiyle otomobilinin kontrolünü kaybederek, Tarih Bulvarı Tramvay Durağı'na çarptı. Kaza sonucu durak cam ve korkulukları tuzla buz olurken, maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde kaçtığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine emniyet şeridi çekilerek, güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA
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