Eyyübiye'de yüzme havuzlarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Eyyübiye'de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

24.08.2022 16:21
Eyyübiye'de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Aşırı sıcakların etkili olmaya devam ettiği Şanlıurfa'da, gençlerin ve çocukların sulama kanallarında boğulmalarını engellemek ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla yaptırılan yüzme havuzları büyük ilgi görüyor.

Aşırı sıcakların etkili olmaya devam ettiği Şanlıurfa'da, gençlerin ve çocukların sulama kanallarında boğulmalarını engellemek ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla yaptırılan yüzme havuzları büyük ilgi görüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz hizmete sunulan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da ilçenin en büyük mahallelerinde yaşayan çocukların ve gençlerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Selçuklu Mahallesi'nde hizmete sunulan, Cuma günleri hariç haftanın 6 günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında günde altı seans verilen yüzme havuzu sayesinde yüzlerce çocuk yüzme öğrendi. Görevli cankurtaranlar nezaretinde, her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alındığı kapalı yüzme havuzunda keyifli vakit geçiren çocuk ve gençler, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyyübiye'de yüzme havuzlarına yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyyübiye'de yüzme havuzlarına yoğun ilgi - Son Dakika
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