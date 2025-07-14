Aşkale'de 14. Geleneksel Koşapınar Festivali Şenlikte Geçti - Son Dakika
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Aşkale'de 14. Geleneksel Koşapınar Festivali Şenlikte Geçti

Aşkale\'de 14. Geleneksel Koşapınar Festivali Şenlikte Geçti
14.07.2025 09:30  Güncelleme: 09:32
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Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde düzenlenen 14. geleneksel festival, yoğun katılımla kutlandı. Etkinlikte konuşan Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Festivalde geleneksel oyunlar ve yarışmalar düzenlenerek kazananlara ödüller verildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu.

Koşapınar Mahallesi'ndeki festivale yurt dışından, Türkiye'nin farklı illerinden ve şehir merkezinden katılım oldukça yoğun oldu. Programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, İlçe Müftüsü Seyhun Sarp, Erzurum İŞKUR Müdür Yardımcısı Erdal Karagöz, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Koşapınar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Saadet Partisi İl Başkanı Yusuf Kolukısa, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı İslam Deligöz, Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Dilen, Köy Muhtarı Mahir Sefiloğlu, çevre mahallelerin muhtarları, köy sakinleri ve yüzlerce Koşapınarlı katıldı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, 'Hemşehrilerimizle bugün böylesine anlamlı etkinlikte bir araya gelmekten dolayı gerçekten mutlu olduk. Bu yıl festivalin 14'üncücü düzenleniyor. Geleneksel bir hale gelmiş etkinlik. Nasıl ki toplumun en temel yapı taşı aile ise idari yapılanmanın da temel taşı köylerimiz. Köylerimizde birlik ve beraberliği sağladığımız zaman inşallah daha müreffeh yarınlara ulaşacağız' diye konuştu.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ise 'Koşapınar festivalimiz geleneksel hale gelen bir program. Çok güzel bir program tertip edilmiş. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberlik son derece önemli. Bu birlikteliği sağlayan dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Festival kapsamında düzenlenen geleneksel oyunlar ve çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince hediyeler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşkale'de 14. Geleneksel Koşapınar Festivali Şenlikte Geçti - Son Dakika

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