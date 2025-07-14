Aşkale\'de 14. Geleneksel Koşapınar Festivali Şenlikte Geçti

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu.

Koşapınar Mahallesi'ndeki festivale yurt dışından, Türkiye'nin farklı illerinden ve şehir merkezinden katılım oldukça yoğun oldu. Programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, İlçe Müftüsü Seyhun Sarp, Erzurum İŞKUR Müdür Yardımcısı Erdal Karagöz, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Koşapınar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Saadet Partisi İl Başkanı Yusuf Kolukısa, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı İslam Deligöz, Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Dilen, Köy Muhtarı Mahir Sefiloğlu, çevre mahallelerin muhtarları, köy sakinleri ve yüzlerce Koşapınarlı katıldı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, 'Hemşehrilerimizle bugün böylesine anlamlı etkinlikte bir araya gelmekten dolayı gerçekten mutlu olduk. Bu yıl festivalin 14'üncücü düzenleniyor. Geleneksel bir hale gelmiş etkinlik. Nasıl ki toplumun en temel yapı taşı aile ise idari yapılanmanın da temel taşı köylerimiz. Köylerimizde birlik ve beraberliği sağladığımız zaman inşallah daha müreffeh yarınlara ulaşacağız' diye konuştu.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ise 'Koşapınar festivalimiz geleneksel hale gelen bir program. Çok güzel bir program tertip edilmiş. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberlik son derece önemli. Bu birlikteliği sağlayan dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Festival kapsamında düzenlenen geleneksel oyunlar ve çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince hediyeler verildi. - ERZURUM