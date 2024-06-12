Aşkale Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü Faaliyetleriyle Dikkat Çekiyor

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Aşkale Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yaptığı faaliyetler ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sona ererken Aşkale Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik hazırlandı.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında 3 Mart İlköğretim okulu öğrencilerine hem piknik hem de sinema keyfi yaptırıldı.

Etkinlik kapsamında Hizmet binasına gelen öğrenciler öncesinde bahçede çeşitli çocuk oyunları oynandı kitaplar okundu. Daha sonrasında öğrenmenler ve gençlik merkezi personeli tarafından öğrencilere hazırlanan mangalda sucuklar ekmek arası dağıtıldı.

Günün finalinde ise sembolik sinema biletleri yanı sıra tüm öğrencilere patlamış mısır ikram edilerek, sinema düzeni verilen büyük salonda sinema filmi seyri yapıldı.

4 ay önce göreve başlayan Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Turan görev süresi boyunca birçok kurslar açarak yine ilçe gençleri ve öğrencilerine yönelik, yüzme, Erzurum'daki Tarihi mekanlara geziler, doğa yürüyüşleri, Aşkale Ses yarışması gibi etkinliklere imza attı. - ERZURUM