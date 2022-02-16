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Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu - Son Dakika

Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu

16.02.2022 17:39
Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, Aşkale Kaymakamı Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış ile bir süre sohbet ederek, eğitim-öğretim konuları hakkında yapılabilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Sıcak karşılaması ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çakmak'a teşekkür eden Karaloğlu ve Yaptırmış, yeni eğitim-öğretim döneminde Rektör Çakmak'a başarılar diledi. - ERZURUM

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Ahmet Yaptırmış, Rektör, Aşkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu - Son Dakika
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