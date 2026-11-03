ASKİ, 2025 Sayıştay raporundaki iddiaları gerçeği yansıtmadığı için kabul etmedi - Son Dakika
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ASKİ, 2025 Sayıştay raporundaki iddiaları gerçeği yansıtmadığı için kabul etmedi

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ASKİ, 2025 Sayıştay raporundaki iddiaları gerçeği yansıtmadığı için kabul etmedi
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ASKİ, 2025 Sayıştay Denetim Raporu'ndaki tespitlere ilişkin iddiaları kabul etmediğini açıkladı. Kurum, mali yapı ve işleyişe dair gerçeği yansıtmayan iddiaları reddederken taşınmaz, banka, yatırım ve vergi payı kayıtlarına ilişkin düzeltmelerin yapıldığını bildirdi.

(ADANA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan tespitlere ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun mali yapısı ve kurumsal işleyişi hakkında eksik bilgiye dayanan, kesin hüküm içeren ve gerçeği yansıtmayan iddiaları kabul etmiyoruz" denildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay denetimleri, kamu kurumlarının mali ve idari işlemlerinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen olağan denetim süreçleridir. ASKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana Sayıştay denetimlerinden düzenli olarak geçmekte, denetim süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlerde kurumun faaliyetlerini ve mali işleyişini aksatacak herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

Sayıştay denetimleri kapsamında ortaya konulan bulguların, teknik ve hukuki nitelikleri dikkate alınmadan usulsüzlük, kamu zararı veya kurum kaynaklarının kaybolduğu şeklinde sunulması gerçeği yansıtmayan değerlendirmelere yol açmaktadır.

Taşınmaz kayıtlarına ilişkin tespit hakkında: 6360 sayılı Kanun kapsamında Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından İdaremize devredilen içme suyu depo ve kuyu alanları ile altyapı hatlarının bulunduğu araziler ve arsalar kurum envanterinde yer almaktadır. Ancak sonraki süreçte Kadastro Müdürlüklerince gerçekleştirilen 22/A kadastro yenileme çalışmaları sonucunda bazı taşınmazların ada ve parsel numaralarında değişiklikler meydana gelmiştir. Ayrıca devir yoluyla edinilen bazı taşınmazların tapuda İdaremiz adına tescil süreçlerinin gecikmesi de kayıtlar arasında uyumsuzluk oluşmasına neden olmuştur.

Dolayısıyla söz konusu taşınmazlara ilişkin bulgu, taşınmazların fiilen mevcut olmamasından değil, geçmiş dönemlerden kaynaklanan ada ve parsel numarası farklılıkları ile kayıtların eşleştirilmesindeki uyumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. İlgili düzeltme ve eşleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

Banka hesaplarına ilişkin tespit hakkında: İdaremiz adına su abonelerinden tahsilat yapılması amacıyla kullanılan ve tahsil edilen tutarların ertesi gün ana banka hesaplarına aktarıldığı hesaplar, muhasebe sisteminde 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı üzerinden izlenmiştir. Sayıştay denetiminde bu hesapların 102 Banka Hesabı kodunda takip edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İdaremiz tarafından banka hesaplarına ilişkin işlem ve tutarlar günlük olarak muhasebe sistemine kaydedilmekte olup, söz konusu bulgu hesap bakiyelerinde bir eksiklik veya tutarsızlığa değil, muhasebe hesap kodlarının kullanımına ilişkindir. Sayıştay'ın tespiti doğrultusunda gerekli kod değişiklikleri yapılmış, ayrıca geçmiş dönemlerde açılmış ancak kullanılmayan banka hesapları kapatılmıştır.

Yatırım hesaplarına ilişkin tespit hakkında: Raporda, geçici kabul işlemleri tamamlanan yatırımlara ilişkin tutarların, ilgili maddi duran varlık hesaplarına yıl içerisinde değil, yıl sonunda toplu olarak aktarıldığı belirtilmiştir. İdaremizce söz konusu aktarımlar, herhangi bir hata oluşmaması amacıyla yıllık envanter incelemelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmektedir. Sayıştay denetiminde ise bu işlemlerin yıl sonunda değil, geçici kabul işlemlerinin onaylandığı tarihlerde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla burada yatırımlara ilişkin tutarların kayıtlara alınmaması veya kaybolması değil, muhasebe aktarımının gerçekleştirilme zamanına ilişkin bir değerlendirme söz konusudur. Sayıştay'ın tespiti dikkate alınarak söz konusu işlemler bundan sonraki süreçte yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.

Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylara ilişkin tespit hakkında: İller Bankası AŞ tarafından İdaremize aktarılan vergi paylarının tutarı her ayın 10'unda kesinleşmekte ve aynı gün hesaplarımıza aktarılmaktadır. İdaremiz tarafından söz konusu tutarlar, aktarımın gerçekleştiği gün 600-800 hesap kodları ve ilgili banka hesapları üzerinden muhasebeleştirilmektedir.

Sayıştay denetiminde, söz konusu tutarların mevcut muhasebe kayıtlarına ek olarak 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı üzerinden de tahakkuk kaydının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla burada kurum gelirlerinin kayıtlara alınmaması veya tahsil edilmemesi değil, muhasebeleştirme sürecinde ilave bir hesap kodunun kullanılmasına ilişkin bir tespit bulunmaktadır. Söz konusu muhasebe işlemlerine yönelik düzeltmeler yapılmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve kamu yararı doğrultusunda sürdürmektedir. Kurumumuzun mali yapısı ve kurumsal işleyişi hakkında eksik bilgiye dayanan, kesin hüküm içeren ve gerçeği yansıtmayan iddiaları kabul etmiyoruz. Şeffaflık, kamu yararı ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun, teknik ve idari süreçleri göz ardı eden sansasyonel paylaşımlar yerine, konuların bütününü ve resmi bilgileri esas almasını önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA
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