ASKİ, Kurban Bayramı öncesinde atıkların dere yataklarına atılmaması konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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ASKİ, Kurban Bayramı öncesinde atıkların dere yataklarına atılmaması konusunda uyarıda bulundu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları atıklarını dere yataklarına ve kanalizasyon hatlarına atmamaları konusunda uyardı. ASKİ Genel Müdürü Mehmet Aslan Akçay, atıkların tıkanmalara ve su baskınlarına yol açtığını belirterek, çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılmasını istedi.

12.06.2024 10:47
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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban atıklarını dere yatakları ile atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarına atmamaları yönünde uyardı. ASKİ Genel Müdürü Mehmet Aslan Akçay, "Tıkanan hatlar, maddi kayba yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nda çevreye bilinçsizce atılan artıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılan çöp ve kurban atıklarının akışı engelleyerek tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açtığını belirterek, çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılmasını istedi.

Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten hatların, Kurban Bayramı'nda atılan kurban atıkları ile zaman zaman işleyemez hale geldiğine dikkati çeken Akçay, şöyle konuştu:

"ASKİ olarak kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasıyla özveriyle çalışıyor. Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri aldık. Ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Tıkanan hatlar, maddi kayba yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nda çevreye bilinçsizce atılan artıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor."

Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerini belirten Akçay, şöyle devam etti:

"Kanalizasyon hatları çöp dökme alanı değildir"

"Araba lastikleri, çöp torbaları, boş damacanalar, hafriyat atıkları aklınıza ne gelirse maalesef atılıyor. Kurban Bayramı'nda bu tabloya bir de kurban atıkları ekleniyor. Kanalizasyon alanları çöp dökme alanı değildir; çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını istiyoruz. Çöpleri kanal hatlarına atmamalarını, atan kişileri uyarmalarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz. Başkentlilerin bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum."

Su tasarrufu çağrısı

Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığının altını çizen Akçay, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7/24 kesintisiz hizmet vereceğini söyledi. Vatandaşlara bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrı yapan Akçay, "Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken yarınları da düşünerek hareket edelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ASKİ, Kurban Bayramı öncesinde atıkların dere yataklarına atılmaması konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

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