ASKON'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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ASKON'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

ASKON\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin bağımsızlık meşalesini birlik ve beraberlikle daha güçlü geleceğe taşıma vurgusu yaparak, şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordular ile Büyük Türk Milleti'nin omuz omuza vererek kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Zafer'in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir. Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanları ve fedakarlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke haline getirmek en büyük vazifemizdir. Milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin azminin, inancının ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Milli tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsız ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya haykırdığı, istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktığı eşsiz bir zaferdir. Bu anlamlı gün, yalnızca bir askeri muvaffakiyet olarak değil, aynı zamanda milletimizin inanç ve azmiyle imkansız gibi görüneni gerçekleştirme kudretinin en somut tezahürü olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizin ve devletimizin temellerinde var olan yüksek ruh ve şuur, dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızın her bir ferdinde yurt sevgisi ve özgürlük duygularıyla can bulmaya devam edecek; bu aziz milleti sahip olduğu mukaddes değerler etrafında ebediyete kadar birleştirecektir. Çünkü bu asil millet; Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, İstiklal Harbi'ni ve daha nice destanı yaşamış, kahramanlıklarını kanlarıyla tarihe yazdırmıştır. Tarih boyunca hürriyeti için büyük mücadeleler vererek önemli zaferlere imza atan milletimiz, 30 Ağustos'ta elde ettiği başarıyla bağımsız yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı korumak ve daha güçlü yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASKON'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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