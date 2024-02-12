ASO, Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Semineri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ASO, Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Semineri Düzenledi

ASO, Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Semineri Düzenledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 'Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi' seminerinde, çevresel sorunların artması ve sürdürülebilirlik ilkesinin önemi vurgulandı. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, çevrenin bir kaynak olduğunu ve kullanım maliyetinin olduğunu belirterek, çevre yönetim sistemi eğitiminin kuruluşlara rehberlik ettiğini ve çevresel performansın iyileştirilmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Ardıç, işletmelerin çevre dostu uygulamalara geçiş yapması ve çevresel etkilerini azaltması gerektiğini vurgulayarak, doğanın korunması ve yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun hepimizin ortak görevi olduğunu söyledi.

12.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Biz sanayiciler, çevrenin bir kaynak olduğunu, bu kaynağın da zamanla tüketilebileceğini ve kullanım maliyetinin olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Ankara Sanayi Odası tarafından, 'Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi' semineri, ASO Zafer Çağlayan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, gelişen teknoloji ve endüstrileşme ile çevresel sorunların da artığına dikkati çekerek, "İklim değişikliği, su ve hava kirliliği gibi sorunlar dünya genelinde ciddi tehditler oluşturmakta ve insanlığın geleceğini tehlikeye atmaktadır. Ancak bu sorunlarla başa çıkmak için çözüm yolları vardır. İşte bu noktada çevre yönetim sistemi eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Çevre yönetim sistemi eğitimi, çevresel etkileri en aza indirmek ve sürdürülebilirlik ilkesini benimsemek için kuruluşlara rehberlik etmektedir. Bu eğitim, kuruluşların çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerine olanak tanırken, yasal gerekliliklere uyum sağlamalarını ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar. Ayrıca, çevre yönetim sistemi eğitimi, çalışanları çevre bilincine sahip olmaya teşvik eder ve işletmelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur" diye konuştu.

"Çevrenin tahribatını, doğaya verdiğimiz bu zararı yıllardır hepimiz gördük ve yaşadık"

"Ekosistemin bir parçası olarak biz sanayiciler, üreterek topluma fayda sağlarken aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkan kirlenme karşısında, daha yeşil bir ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkesiyle yaşadığımız kente sorumluluğumuzun da farkındayız" diye konuşan Ardıç, şunları söyledi:

"Çevre kirlenmesi sadece havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi değildir. Biz sanayiciler, çevrenin bir kaynak olduğunu, bu kaynağın da zamanla tüketilebileceğini ve kullanım maliyetinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir sorumlu aramadan, bunda hepimizin pay sahibi olduğu bilinci ve sorumluluğuyla davranma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Aslında çevrenin tahribatını, doğaya verdiğimiz bu zararı yıllardır hepimiz gördük ve yaşadık. Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve ardından da Avrupa Yeşil Mutabakatı bu konuya biraz daha odaklanmamızı sağladı. Artık hepimiz 'yeşil sanayi' ve 'döngüsel ekonomi' kavramlarının farkındayız. Bu kavramlar önümüzdeki dönemde de hiç olmadığı kadar önemli hale gelecektir. Artık şirketlerin sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için finansal performansları yeterli değil. Şirketlerin toplum ve çevre için oluşturdukları finansal olmayan değerlerini de ortaya koymaları ve sürdürülebilirlik risklerini doğru şekilde yönetmeleri gerekiyor."

"Yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu hepimizin ortak görevidir"

Çevresel sorunların artmasıyla birlikte, işletmelerin çevre dostu uygulamalara geçiş yapması ve çevresel etkilerini azaltması gerektiğini söyleyen Ardıç, "Bu noktada çevre yönetim sistemi eğitimi işletmelere yol gösterir ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur. Unutmayalım ki doğanın korunması ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu hepimizin ortak görevidir. Ancak, çevre yönetim sistemi sadece işletmeler için değil, aynı zamanda bireyler ve toplumlar için de gereklidir. Her birimizin çevreye olan etkisi vardır ve küresel olarak sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından eğitimle ilgili sunum gerçekleştirildi. Salonda hazır bulunan katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ankara Sanayi Odası, Hava Kirliliği, Zafer Çağlayan, Seyit Ardıç, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASO, Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Semineri Düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:47:50. #1.13#
SON DAKİKA: ASO, Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Semineri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement