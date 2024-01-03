ASO'da 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' toplantısı gerçekleşti

ANKARA - Ankara Sanayi Odası'nda günümüzün çevresel sorunları, iklim değişikliği ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konuların münazara edildiği 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' toplantısı gerçekleşti.

Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Konferans Salonunun ev sahipliğinde 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda çevresel ve iklim değişikliği sorunları münazara edildi. Bunun yanı sıra toplantıda gelecek nesillerin sürdürülebilir bir yaşam sürmesi için sanayideki yeşil dönüşümün gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ercan Ata, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, ile sanayi ve teknoloji uzmanları katıldı.

ASO Başkan Yardımcısı Ata, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomik zorluklarının devam ettiği bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Büyümeden ve istihdamdan ödün vermeden karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliği ile mücadeleye edilmesi gerektiğini belirten Ata, "Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin kapsamlı kalkınma ihtiyaçları göz önüne alındığında, karbondan arındırma çabalarına sürdürülebilir ekonomik büyümenin eşlik etmesi hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Sanayicilerin ekosistemde önemli bir yer edindiğini anlatan Ata, daha yeşil bir ekonomi ve kent yaşamı konusunda omuzlarında gerekli sorumlulukları hissettiklerini aktardı.

Çevrenin bir kaynak olduğunu vurgulayan Ata, kaynakların zamanla tükenebileceği tehlikesine dikkati çekerek, "Bir sorumlu aramadan, bunda hepimizin pay sahibi olduğu bilinci ve sorumluluğuyla davranma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Aslında çevrenin tahribatını, doğaya verdiğimiz bu zararı yıllardır hepimiz gördük ve yaşadık. Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve ardından da Avrupa Yeşil Mutabakatı bu konuya biraz daha odaklanmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Yeşil Mutabakatının çevre sorunlarına odaklanılması konusunda yardımcı olduğunu dile getiren Ata, şöyle konuştu:

"Artık hepimiz 'yeşil sanayi' ve 'döngüsel ekonomi' kavramlarının farkındayız. Bu kavramlar önümüzdeki dönemde de hiç olmadığı kadar önemli hale gelecektir. Artık, şirketlerin sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için finansal performansları yeterli değil. Şirketlerin toplum ve çevre için oluşturulan finansal olmayan değerlerini de ortaya koymaları ve sürdürülebilirlik risklerini doğru şekilde yönetmeleri gerekiyor."

Avrupa Yeşil Mutabakatının ASO üyelerine nasıl bir etkisi olduğuna dair bir proje başlattıklarını açıklayan Ata, şunları kaydetti:

"Ankara'da sanayicilerimizin ham madde kullanımı, atık yönetimi, karbon salınımı, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmeleri içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Projemizle, sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlıyoruz."

Yeşil dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirten ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, "Dünya bankası tarafından sağlanan 450 milyon dolarlık yeşil sanayi projesinin önemli bir kaynak olduğunu ve bu dönüşüm için önemli katkı sağlayacağını belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise yaptığı konuşmada, küresel iklim krizinin aşılması için çevre dostu program ve projelerin sanayiciler ile buluşması gerektiğini belirtti.

Dünya Kalkınma Bankası tarafından Türkiye'ye yeşil dönüşüm için 450 milyon dolar destek verildiğini söyleyen İbrahimcioğlu, "450 milyon doların 250 milyar doları KOSGEB aracılığıyla, 175 milyon doları TÜBİTAK aracılığıyla ve diğer taraftan bunun görünebilirlik faaliyetlerinin sanayi genel müdürlüğü aracılığımızla yürütüleceği bir bütçeyi ülkemize getirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Kobilerin krizlere hazırlıklı olması için KOSGEB tarafından desteklendiğini dile getiren İbrahimcioğlu, değişen ve yenilenen kurallara karşı hazırlık içinde olduklarını aktardı.

Sanayi ve teknoloji uzmanı Özkan Özkara ise yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümünün sanayicilere ne getireceği üzerinde araştırmalar yapılacağını kaydetti. Yeşil dönüşüm konusunda kapasite arttırımı üzerine odaklanacaklarını söyleyen Özkara, Türkiye'deki politikaların da geliştirilmesi yönünde rehber olacağını belirtti.

'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' toplantısı sanayiciye destek sunumlarının ardından soru cevap bölümü ile devam etti.