ASPGSK Kadın Takımı Vangücü’nü Yendi

- Ağrı ASPGSK kadın takımı, Vangücü Spor'u 3-2 mağlup etti

AĞRI - Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü (ASPGSK), TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynadığı müsabakada Vangücü Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, karşılaşmayı tribünden izleyerek galibiyetten dolayı teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. Vali Koç, takıma olan desteğini yineleyerek 1. Lig yolunda play-off'larda başarılar diledi.