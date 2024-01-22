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Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Reyhanlı'da yeni iş yerini açtı - Son Dakika
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Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Reyhanlı'da yeni iş yerini açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da, deprem sonrası evini ve iş yerini kaybeden esnaf Recep Karadağ, Reyhanlı ilçesinde yeni bir iş yerini açarak hayata tutundu. Karadağ, iş yerinde 2 depremzedeyle birlikte çalışıyor ve Hatay'ın daha güzel günlere geleceğine inanıyor.

Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Reyhanlı\'da yeni iş yerini açtı
22.01.2024 - 09:03,  Güncelleme: 09:06
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Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Recep Karadağ, Reyhanlı ilçesinde açtığı yeni iş yerinde hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlar, yıkımlara rağmen memleketlerini terk etmeyerek hayatlarını yeniden kuruyorlar. Asrın felaketinde binlerce esnafın da iş yeri yerle bir oldu. Deprem öncesi Antakya'da esnaflık yapan Recep Karadağ da iş yeri ve evini asrın felaketinde kaybetti. Karadağ, memleketini terk etmeyerek Reyhanlı ilçesinde yeni bir iş yeri açtı ve hayata yeniden başladı. Açtığı iş yerinde kendisi gibi 2 depremzedeye de iş veren Karadağ, tüm olumsuzluklara rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.

"Depremden dolayı Hatay'ı terk etmemek için elimizden geleni yapıyoruz"

Memleketini terk etmediğini dile getiren işletme sahibi Recep Karadağ, "6 Şubat'ta meydana gelen depremi biz de yaşadık. Çok kötü bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha göstermesin. Bir gece de her şeyimizi kaybettik. Evlerimizi, iş yerlerimizi, daha önemlisi yakınlarımızı kaybettik. Şu anda Hatay'ı terk etmemek için Reyhanlı'da iş yerimizi açtık. Depremden dolayı Hatay'ı terk etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çoğu esnafımız da yapıyor, biz de yapıyoruz. Burada memleketimizin daha güzel günlere gelmesi için iş yerimizde hizmet veriyoruz. İnanıyoruz ki gelecek günlerde Hatay'ımız eskisinden daha güzel bir hale gelecek. İnsanların yüzü gülecek ve tekrar Hatay'da mutlu bir hayat yaşayacak. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürk adlı vatandaş ise, "Recep abiye destek olmak için dönerini yemeye geliyorum. Depremde evi ve iş yeri yıkıldığı için biz de ona destek olmak amacıyla buraya geliyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Reyhanlı'da yeni iş yerini açtı - Son Dakika


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