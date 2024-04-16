AŞTİ\'de Ramazan Bayramı yoğunluğu: 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu

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Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, (AŞTİ) Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaparken toplamda 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçiren vatandaşlar, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle 706 bin 480 vatandaşın yolu Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden biri olan AŞTİ'den geçti.

17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı

Biletlerin günler öncesinden satılması nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını artırırken, AŞTİ on binlerce vatandaşın uğrak noktası oldu. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken toplamda 17 bin 662 otobüs AŞTİ'ye giriş-çıkış yaptı.

AŞTİ'de, yoğunluk nedeniyle tatil öncesinde ve tatil boyunca temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler artırılırken süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA