Astronot Atasever, Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astronot Atasever, Gençlerle Buluşacak

22.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Bolvadin'de gençlerle uzay yolculuğunu paylaşacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli isimlerinden Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Bolvadin Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluşacak.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek programda gençler, Atasever'in uzay yolculuğu süreci, bilimsel çalışmaları ve kariyer deneyimleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı bulacak.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmasının hedeflendiği etkinlikte, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alınacak. Uzay araştırmalarının önemi, havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki gelişmeler ile gençlerin bu alanlarda nasıl kariyer planlayabilecekleri konuları interaktif bir söyleşi eşliğinde aktarılacak.

Bolvadin Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek programın, özellikle öğrenciler ve bilim meraklısı gençler için ilham verici bir buluşma olması bekleniyor. Katılımcılar, söyleşinin ardından merak ettikleri soruları yöneltme ve astronot Atasever ile hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da bulacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tuva Cihangir Atasever, Etkinlikler, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Astronot Atasever, Gençlerle Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:11:14. #7.11#
SON DAKİKA: Astronot Atasever, Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.