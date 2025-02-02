Astsubay Adayı Bertuğ Kaan Girgin Hayatını Kaybetti

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Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim hayatına devam eden Alanyalı öğrenci Bertuğ Kaan Girgin (22), yüksek ateş sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim hayatına devam eden Alanyalı Bertuğ Kaan Girgin (22) yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Girgin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konaklı Bölge Trafik'te görevli polis memuru Yasin Girgin'in oğlu olan Bertuğ Kaan Girgin'in cenazesinin, Avsallar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA