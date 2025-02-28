At Sırtında Hac Yolculuğu Edirne'de - Son Dakika
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At Sırtında Hac Yolculuğu Edirne'de

At Sırtında Hac Yolculuğu Edirne\'de

İspanya'dan at sırtında hac için yola çıkan Endülüslü Müslümanlar, Edirne'ye ulaştı.

28.02.2025 14:32
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İspanya'dan yola çıkarak, hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan Endülüslü Müslümanlar Türkiye'ye Edirne'den giriş yaptı.

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan ve 8 bin kilometrelik bir rota izleyerek Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen Endülüslü Müslümanlar Edirne sokaklarını at üstünde gezdiler.

Tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinden sonra Saraçlar Caddesi'ne gelen hacı adayları Tarek Rodriguez Fernandez, Abdelqader Harkassi, Abdullah Rafael Hernandez Mencha ve Bouchaib Jadil cadde ve sokaklarda bulunan Edirneli vatandaşları selamladı.

Yaklaşık 35 yıl önce ettiği bir yemin sonrası at sırtında hacca gitme fikrini ortaya çıkaran ve aynı zamanda İspanyol bir profesör doktor olan Abdullah Rafael Hernandez Mancha, 35 yıl önce ettiği yemini gerçekleştirmek için başladığı yolculuğunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Edirne Eski Camii önünde cuma namazını kılmak için bekleyen hacı adayları açıklamalar yaparak yaptıkları yolculuğu anlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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