ATABAUM, ISO 27001: 2017 ve ISO 9001: 2015 sertifikalarını yeniledi - Son Dakika

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile birlikte yeni bir çehreye kavuşan Atatürk Üniversitesinde, birimler de bu dönüşüme kendilerini yenileyerek ve geliştirerek uyum sağlıyor.

Bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve IAS akreditasyonlu olarak belgelendirme hizmeti vermekte olan İnspect firması tarafından 04.11.2021 tarihinde yapılan ara denetim sonucunda Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, (BAUM) ISO 27001: 2017 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 9001: 2015 (Kalite Yönetim Sistemi) sertifikalarının 16.09.2022 tarihine kadar yenilenmesine hak kazandı.

Kuruluşların bilgi varlıklarının farkına varmalarına, varlıklarının önemini anlamalarına, risklerini belirleyip yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya destek olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek için istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemleri almaktadır.

Liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ise geçerli yasal şartların sağlanması olarak tanımlamaktadır. - ERZURUM