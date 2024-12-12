Ataköy-Olimpiyat Metro Hattında Su Baskını - Son Dakika
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Ataköy-Olimpiyat Metro Hattında Su Baskını

Ataköy-Olimpiyat Metro Hattında Su Baskını

İstanbul'un Yenibosna durağında tavanlardan sular aktı, ekipler önlem aldı ve vatandaşları uyardı.

12.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan sular aktı. Ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeye "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataköy-Olimpiyat Metro Hattında Su Baskını - Son Dakika

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