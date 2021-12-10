Atakum, 21 pilot belediyeden biri oldu - Son Dakika

Atakum Belediyesi, "Yerel Yönetimde Kadınları Güçlendiriyoruz" isimli projenin uygulanacağı 21 pilot belediyeden biri oldu.

Atakum Belediye Meclisi, hibe programları kapsamında desteklenen ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlenlendiriyoruz isimli proje gereği olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı isimli sözleşmeye onay verirken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi de imza için yetkilendirdi.

Türkiye genelinde il ve ilçe bazında 31 belediyenin imzası bulunan sözleşmeyi, 13 belediye de 18 Kasım'da yapılan çevrimiçi toplantıda imzalamış; Atakum Belediyesi'nin de içinde yer aldığı 3 belediye en kısa sürede imzalama sözü vermişti. Atakum Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda gündeme alınan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı oy çokluğu ile kabul edildi, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de sözleşmeyi imzalamak için yetkilendirildi.

Sözleşmede eğitim, sağlık, sosyal bakım ve hizmetler, çocuk bakımı, barınma, kültür, spor ve rekreasyon, emniyet ve güvenlik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi birçok başlık altında düzenlemeler yer alıyor. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan uluslararası sözleşmeyle yerel yönetim temelli eğitimden hizmet sektörüne toplumsal hayatın her alanında kadın erkek eşitliğinin tam olarak uygulanması ve kadınların karar mekanizmalarında etkin bir şekilde katılımı hedefleniyor. Sözleşmenin imzalanmasıyla Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz projesinin uygulanacağı 21 pilot belediyeden biri olan Atakum Belediyesi'nin iki yıl içinde Eşitlik Eylem Planını hayata geçirilmesi gerekiyor.

Proje kapsamında 22 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında pilot belediyelerden 21 belediye personeline Yerel Yönetimler ve Mevzuatı, Yerel Siyaset Kadınlar için Neden Önemlidir, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dostu Kentler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konularda beş günlük eğitici eğitimi verildi. Eğiticiler aldıkları seminer sonrası Atakum Belediyesi Meclisi Üyelerine, Atakum Kent Konseyi Üyelerine ve mahallelerdeki kadınlara yönelik eğitimler düzenleyecek. Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar pilot belediyelerin belediye başkanlarının da katılacağı uluslararası online toplantılarla kamuoyuyla paylaşılacak. Kapanış toplantısının 22 Haziran 2022'de yapılması planlanan proje, 22 Ağustos 2022'de tamamlanacak. - SAMSUN