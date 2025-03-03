Atakum Belediyesi\'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

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Samsun'un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyu devam eden farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Etkinlik programı, Atakum Belediyesi hizmet binasında düzenlenen 'Kadına Saygı Sergisi ile başladı. Sergide, sanattan ekonomiye ve bilime, Cumhuriyet tarihinde önemli başarılar göstererek ilklere imza atan kadınların portreleri sergilendi. Atatepe Kültürevi'nde gerçekleştiren 'Üreten Kadınlar Sergisi'nde, kültür evinin kurslarında eğitim alan kadınların el emekleri vatandaşlarla buluştu. Görsel sanatlar, dikiş, hediyelik eşya gibi birçok bölümde eğitim alarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, organizasyonda el emeği ürünlerini sergilediler.

Özgecan Kadınlar Günü Çarşısı açıldı

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Özgecan Kadınlar Günü Çarşısı açıldı. Çarşıda, merkezden yararlan kadınlar ile halk eğitim merkezi öğretmenlerinin el emeği ürünleri sergileniyor. Emekçi kadınların hazırladığı, mefruşattan giyime ve süs eşyasına kadar birbirinden özel ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınlar Çarşısı, 10.00-16.00 saatleri arasında 7 Mart Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikler kapsamında 4 Mart Salı günü Atakum Belediyesi Meclis Salonunda rahim ağzı kanseri ve sağlıklı beslenme semineri gerçekleştirilecek. Seminer saat 14.00'te başlayacak. Programda, 5 Mart Çarşamba günü, Av. Gökçen Aydemir Ergin'in Özgecan Kadın Danışma Merkezindeki 'Kadın Hakları' konulu semineri yer alıyor. Seminer, saat 13.30'da vatandaşlarla buluşacak. 7 Mart Cuma günü Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde 'Haklar ve Kadınlar' başlıklı panel gerçekleştirilecek. Panel, saat 15.50'da başlıyor. Etkinlik programı, 8 Mart Cumartesi günü Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ücretsiz konser ile sona eriyor. Sanatçı Ercan Aydın'ın konuk olacağı program saat 20.00'de başlayacak. - SAMSUN