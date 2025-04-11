Atakum Belediyesi\'nden Otizm Farkındalık Sergisi: \'Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar\'

Atakum Belediyesi, otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında 'Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar' fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atmış isimlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Atakum Belediyesi, Samsun Valiliği'nin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik İl Eylem Planı kapsamında nisan ayı boyunca bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler, Denizevleri'nde bulunan bir AVM'de 'Küçük Farklılıklar Büyük Dünyalar' fotoğraf sergisiyle başladı. Organizasyonda dünyada ve Türkiye'de otizm tanısı almış 16 ünlü ismin fotoğrafları yer aldı.

İlham veren hikayeler

Sergide Oscar ödüllü Oyuncu Antony Hopkins'ten Ünlü Çevre Aktivisti Greta Thunberg'e, TÜBİTAK olimpiyat sorularını anında yanıtlayabilen Öğrenci Tuğra Babalık'tan, milli sporcular Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül'e otizmli bireylerin ilham veren yaşam hikayeleri fotoğraflarla anlatıldı. Sergiyi ziyaret eden Atakum Belediye Başkan yardımcıları Suat Yıldız ile Nurşen Dikmen, çarpıcı fotoğraf karelerini vatandaşlarla beraber izlediler. - SAMSUN