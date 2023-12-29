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Atakum Belediyesi, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu - Son Dakika
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Atakum Belediyesi, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

Atakum Belediyesi, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Atakent 75. Yıl Camisi'nde Mevlid-i Şerif okuttu. Başkan Cemil Deveci, yaşanan acının tarifi olmadığını belirterek, 'Ülkemizin başı sağ olsun. Terörün sona erdiği ve gencecik hayatların son bulmadığı günleri özlemle bekliyoruz' dedi.

Atakum Belediyesi, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
29.12.2023 - 17:10,
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Atakum Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Atakent 75. Yıl Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Başkan Cemil Deveci, yaşanan acının tarifi olmadığını belirterek, "Ülkemizin başı sağ olsun. Terörün sona erdiği ve gencecik hayatların son bulmadığı günleri özlemle bekliyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Atakent 75. Yıl Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam namazının ardından düzenlenen mevlitte, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve çok sayıda vatandaş, şehit askerler için dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından misafirlere ikramda bulunuldu.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Vatanları için canlarını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kalbimizde derin izler bırakan şehitlerimizin aziz hatırası bizimle yaşayacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona erdiği ve gencecik hayatların son bulmadığı günleri özlemle bekliyoruz. Yüreğimiz vatan toprağı için canını siper eden askerlerimizin yanında. Terörü şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu - Son Dakika


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