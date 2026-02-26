Atakum'da 30 Gün 30 Cami Projesi - Son Dakika
Son Dakika

Atakum'da 30 Gün 30 Cami Projesi

Atakum\'da 30 Gün 30 Cami Projesi
26.02.2026 15:03
Atakum'da '30 gün 30 cami 25 peygamber' projesi, yoğun katılımla başarılı bir eğitim modeli sunuyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2'inci kez hayata geçen "30 gün 30 cami 25 peygamber" projesi yoğun katılım alarak Türkiye'ye örnek bir model sunuyor.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında yürütülen çalışma, sadece ilçe sınırlarında kalmayıp çevre merkez ilçelerden de yoğun katılım alarak Türkiye'ye örnek bir model sunuyor.

Eğitim ve maneviyat camilerde buluştu

Atakum İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen program, Taflan Ortaokulu Öğretmeni Merve Yavuz Başar tarafından hazırlandı. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide gerçekleştirilen etkinliklerde, ilk, orta ve lise öğrencileri Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberin hayatını gönüllü öğretmenlerden dinliyor. Gençlerin sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyen interaktif metotlarla işlenen dersler, cami atmosferini genç kuşaklar için birer cazibe merkezine dönüştürüyor.

Müftü Köksal: "Birlikte çalışma iklimi oluşturduk"

Projenin temel amacının çocuklara camiyi sevdirmek ve peygamberlerin hayatındaki erdemleri aşılamak olduğunu vurgulayan Atakum İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, öğretmen ve din görevlisi iş birliğinin altını çizerek, "İkinci yılında çok daha profesyonel bir yapıya kavuşan bu programla, yavrularımıza Ramazan kültürünü ve manevi iklimi yerinde yaşatıyoruz. Onların hayatlarında olumlu davranışları yeşertecek güzellikleri bu ay vesilesiyle kazandırıyoruz. Ayrıca din görevlilerimiz ile öğretmenlerimizin omuz omuza çalışması, kurumlar arası örnek bir çalışma iklimi oluşturmuştur" dedi.

"İlçe dışından veliler de takip ediyor"

Projenin başından itibaren tüm camilerdeki işleyişi takip eden ve uygulamanın koordinasyonunu yürüten Atakum İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Kayış ise çalışmanın ulaştığı noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Süreç boyunca camilerimizdeki her adımı bizzat koordine eden biri olarak gözlemim; programımıza sadece Atakum içerisinden değil, Samsun'un diğer merkez ilçeleri dahil olmak üzere dışarıdan da çok sayıda velimiz çocuklarıyla birlikte iştirak ediyor. Sahadan aldığımız olumlu tepkiler, projenin toplumsal kabulünün ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Bu teveccüh bizleri projenin geleceği adına son derece memnun etmektedir."

30 gün boyunca kesintisiz eğitim

Ramazan'ın son gününe kadar devam edecek programda, her gün farklı bir tarihi veya merkezi camide bir peygamberin sabrı, adaleti ve dürüstlüğü çocuklara hikayeleştirilerek anlatılıyor. Katılımcı sayısının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiği belirtilen programın, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı bir modele dönüştürülmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

