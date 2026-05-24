Atakum\'da \'Değişen Dünyada Aile Olmak\' konulu seminer

Samsun'un Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen 'Değişen Dünyada Aile Olmak' seminerinde uzmanlar, akran zorbalığı ve dijital dünyanın risklerine karşı aileleri bilgili olmaları konusunda uyardı.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, çocukların ve gençlerin dijital platformları güvenli kullanımı, zorbalık türleri ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Özge Tan, özellikle ortaokul ve lise çağında siber zorbalık ile psikolojik zorbalığın sık görüldüğünü belirterek, zorbalığa maruz kalan çocukların çeşitli sinyaller verdiğini söyledi. Tan, "Çocukların okula gitmek istememesi, içine kapanması, öfke patlamaları yaşaması, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler göstermesi aileler için önemli işaretler olabilir" dedi.

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emrah Talay ise teknolojinin bilinçli kullanımının önemine dikkat çekerek, "Teknolojiyi nasıl kullandığımız ve onunla nasıl yaşadığımız önemli. Çocukların ve gençlerin boş zamanlarını verimli aktivitelerle değerlendirememesi, dijital araçlarla geçirilen sürenin artmasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Klinik Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay da mutlu ilişkilerin temelinde güçlü iletişim bulunduğunu belirterek, ortak anlam üretebilen çiftlerin ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebildiğini kaydetti. - SAMSUN