Atakum'da 'Değişen Dünyada Aile Olmak' konulu seminer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atakum'da 'Değişen Dünyada Aile Olmak' konulu seminer

Atakum\'da \'Değişen Dünyada Aile Olmak\' konulu seminer
24.05.2026 12:47  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin düzenlediği 'Değişen Dünyada Aile Olmak' seminerinde uzmanlar, akran zorbalığı ve dijital dünyanın risklerine karşı aileleri bilinçlenmeye çağırdı.

Samsun'un Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen 'Değişen Dünyada Aile Olmak' seminerinde uzmanlar, akran zorbalığı ve dijital dünyanın risklerine karşı aileleri bilgili olmaları konusunda uyardı.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, çocukların ve gençlerin dijital platformları güvenli kullanımı, zorbalık türleri ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Özge Tan, özellikle ortaokul ve lise çağında siber zorbalık ile psikolojik zorbalığın sık görüldüğünü belirterek, zorbalığa maruz kalan çocukların çeşitli sinyaller verdiğini söyledi. Tan, "Çocukların okula gitmek istememesi, içine kapanması, öfke patlamaları yaşaması, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler göstermesi aileler için önemli işaretler olabilir" dedi.

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emrah Talay ise teknolojinin bilinçli kullanımının önemine dikkat çekerek, "Teknolojiyi nasıl kullandığımız ve onunla nasıl yaşadığımız önemli. Çocukların ve gençlerin boş zamanlarını verimli aktivitelerle değerlendirememesi, dijital araçlarla geçirilen sürenin artmasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Klinik Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay da mutlu ilişkilerin temelinde güçlü iletişim bulunduğunu belirterek, ortak anlam üretebilen çiftlerin ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebildiğini kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Samsun, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da 'Değişen Dünyada Aile Olmak' konulu seminer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:59:15. #7.13#
SON DAKİKA: Atakum'da 'Değişen Dünyada Aile Olmak' konulu seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.