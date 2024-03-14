Atakum Kent Meydanı\'nın Yıkımı Tepki Çekti

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti. CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, "Biz Atakum'a sahip çıkmak zorundayız. Biz diyoruz ki bu yanlıştan geri dönün. 15 gün sonra, yeni belediye başkanımızla, yeni meclis kararı mı çıkar, nasıl anlaşırlar, düzgün bir şekilde ortaklaşa yapılır. Biz bıktık bu AKP'nin kendisini devlet gibi görmesinden. Size 5 seneliğine emanet ediliyor buralar, tapusu verilmiyor" dedi.

Samsun Atakum'da Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan ve 19 Mayıs törenleri başta olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan meydanın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması tepki çekti.

"BELEDİYEYE KANUNLARI HATIRLATMAKTAN BIKTIK"

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, şunları söyledi:

"14 Temmuz 2015 tarihli ve 272 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı var. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclisin aldığı bir karardır bu. Bu karar diyor ki; büyükşehir belediyesi hizmet alanları dahilinde mevcut yeni yapılacak olan park alanlarının imar planında yer alan ve yüzölçümü 10 bin metrekare ve üstünde olanların, bugüne kadar büyükşehir belediyemizce yapılan ve işletilen park alanları hariç yapım, bakım, onarım, temizlik ve ray işleri büyükşehir belediyesi sorumluluğundadır. 10 bin metre karenin altındakiler ise, yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj ve buna benze ilçe belediyesinin sorumluluğuna verilmesine diye karar alıyor. Bu kararı Samsun Büyükşehir Belediyesi alıyor ve bugün burada kepçeleri görüyoruz. Burası 10 bin metre karenin altında bir alan. Bu karara rağmen, yine 5 yıldır olduğu gibi, ben yaptım oldu anlayışı var. Biz yapılan hiçbir şeye karşı değiliz ancak biz bu belediyeye, büyükşehir belediyemize, kanunları hatırlatmaktan bıktık. Belediye Meclis üyemiz, yıllardan beri bununla ilgili hukuksal girişimlerde bulunuyor, itirazlarda bulunuyor. Bu ülkeyi kanunla yönetmeyeceksek neyle yöneteceğiz? Biz diyoruz ki seçimlere 15 gün kalmış, 15 gün sonra buranın 2 tane belediyesi de değişecek. Yeni belediye başkan adayları çıktı sahneye, burayı biz birlikte, en güzel, en doğru şekilde yapalım diyoruz. Şimdi şurada bir proje görüyoruz, hoş güzel bir şey ama çok daha güzelini zaten lansmanımız da açıklayacağız, hazırladık. Bir bakın biz ne yapıyoruz. Biz kaçak güreşmiyoruz. Gizli bir çevirmek istemiyoruz ama kendi kanunlarını hiçe sayarak, yaptığınız zaman biz bunları kabul edecek değiliz.

"BURALAR SİZE EMANET EDİLİYOR, TAPUSU VERİLMİYOR"

Biz Atakum'a sahip çıkmak zorundayız. Belediye başkanlığını niye istiyoruz; Atakum'da yaşıyoruz, Atakum'a sahip çıkmak için buralara sahip çıkıyoruz. Biz diyoruz ki bu yanlıştan geri dönün. 15 gün sonra, yeni belediye başkanımızla, yeni büyükşehir belediye başkanımızla birlikte buranın yeni meclis kararı mı çıkar, nasıl anlaşırlar, düzgün bir şekilde ortaklaşa yapılır. Devlet yönetiliyor, biz bıktık bu AKP'nin kendisini devlet gibi görmesinden. Size 5 seneliğine emanet ediliyor buralar, tapusu verilmiyor. Bu emaneti de en iyi şekilde korumak ve değerlendirmek hepimizin boynunun borcu. Çok istismar ediyorlar. Karşı mıyız; hayır karşı değiliz. Daha güzelini istiyoruz, daha iyisini istiyoruz. Ortak akıl diyoruz biz. Seçime başladığımız ilk günden beri her yerde aynı şeyi ortak akıl. Lütfen bu insanların fikirlerine de önem verin. Ayrıca burası 1 Nisan'dan sonrada bizim belediyemiz olacak, biz burayı zaten kazanacağımıza inanıyoruz ve kazanacağız. Ancak buranın tek talibi biziz gibi biz sahip çıkıyoruz. İşte bu yüzden, biz kazanacağız. Ne oluyor buraların geleceğini artık düşünen yok mu? Biz hepsini bu yanlıştan dönmeye Atakum'u daha yaşanabilir hale getirmeye burada huzur içinde, mutluluk içinde, yine yeşiller içinde, yine güzellikle içinde hep birlikte yaşamak istiyoruz. Buna emin olun engel olamayacaklar. Atakumlu da Atakum'a sahip çıkacak, burayı ortak akılla en güzel hale getireceğiz. Atakum bizim, Atakum'u hem tekrar kazanacağız hem en güzel hale getireceğiz. Hukuki ve diğer süreçlerin hepsini de işleteceğimizi bilmenizi istiyoruz. Bitmiyor, bitmeyecek, devam edeceğiz."