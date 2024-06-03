Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali'ni Düzenledi

Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali\'ni Düzenledi

Ataşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikler, '15. Ataşehir Çevre Festivali' ile devam etti. Festivalde çevre konulu söyleşiler, geri dönüşüm atölyeleri ve organik tarım seminerleri gibi birçok aktivite yer aldı.

03.06.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
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Ataşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikler, doğa yürüyüşünün ardından, '15. Ataşehir Çevre Festivali'yle devam etti. Çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğaya dönük farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen "15. Ataşehir Çevre Festivali" her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli içeriklerle dolu dolu geçti.

Amfili Park'ta gerçekleşen Festivalde; çevre konulu söyleşiler, geri dönüşüm atölyeleri, organik tarım ve sürdürülebilir yaşam üzerine seminerler gibi birçok aktivite yer aldı. Ayrıca, çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinliklerle genç nesillerin doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmesine katkı sağlandı. Katılımcılar, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak doğaya dönük pratik bilgiler edindiler ve çevre dostu yaşam tarzını benimseme konusunda ilham aldılar.

Tüm katılımcılara festivale katılımlarından dolayı teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, düzenlemiş olduğumuz Ataşehir Çevre Festivali'yle çevre duyarlılığı konusuna farkındalık oluşturmayı ve toplumun doğaya olan sorumluluğunu artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ataşehirimizde çevreyi korumaya yönelik adımlar atmaya kararlıyız. 'Çocuklarımızın geleceği için değişim mümkün' diyoruz ve çevreyi koruyan bir anlayışı hem Ataşehir'de hem de Türkiye'de egemen kılacak adımları atmak istiyoruz" dedi.

Çevre bilincinin önemini vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Çevre bilinci, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmanın anahtarıdır. Bugün, iklim aktivistlerimizle birlikte, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca, çeşitli stantlarda kalıcı ve anlamlı hikayelerin oluşturulacağı atölyelerimiz de mevcut. Bu atölyelerde, doğayı nasıl koruyabileceğimizi ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını nasıl benimseyebileceğimizi Ataşehirlilere anlatmaya çalışıyoruz. Günlük yaşantımızda doğayı korumayı bir yaşam tarzı haline getirme konusunda kararlıyız. Biz, Ataşehir'de çevre dostu bir yaklaşımı hızla benimsemeyi ve hayata geçirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca festivaldeki tüm stantları tek tek dolaşan Başkan Onursal Adıgüzel, çevreseverlerle ve atölyelere katılan çocuklarla sohbet etti.

Çevreseverleri bir araya getiren festivalde konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara ise, "Çevre bilinci, sürdürülebilir bir gelecek ve doğal kaynaklarımızın korunması için ve kritik bir öneme sahiptir. Bu bilinç, bireylerin ve toplumların doğanın değerini anlaması ve doğaya zarar vermeden yaşamayı amaçlamasıyla şekillenir. İşte bu kapsamda çözümler üretmek ve uygulamak için çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi.

Katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunan "15. Ataşehir Çevre Festivali"nin ilerleyen saatlerinde, tiyatro gösterisi 'Meselhan ile Bi' Dünya Masal' seyircilerle buluştu. Usta tiyatro sanatçısı Hamit Demir'in yönettiği ve sahnelediği gösteri, izleyicilere farklı kültürlere ait masalları eğlenceli bir şekilde sunarak masalsı bir yolculuğa çıkardı. Aynı zamanda, festivalin enerjisi yüksek olan anlarından biri de DJ performansı ve Seyyah konseriydi. DJ performansı, katılımcıları dans etmeye ve müziğin ritmine kapılmaya davet ederken, Seyyah konseri ise etkinlik alanına renkli ve coşkulu bir atmosfer kattı. Konseri eşi Elif Duygu Adıgüzel ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile birlikte izleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konser bitiminde Seyyah grubu üyelerine çiçek taktim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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