Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi\'nin Resmi Açılışı Yapıldı

Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin resmi açılışı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Geceye özel sahnelenen "Zengin Mutfağı" isimli tiyatro oyununu izleyen Ataşehirliler, usta oyuncu Şener Şen'i ayakta alkışladı.
İçerenköy Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Başkan İlgezdi'nin ev sahipliğini yaptığı resmi açılış töreni; CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, eşi Duygu Adıgüzel ile Gönüllü Hizmet Vakfı Onursal Başkanı İnal Aydınoğlu, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış töreninde konuşan Başkan İlgezdi; tiyatro, bale, sergi, konser ve sanat eğitimlerinin yeni adresi olacak böyle bir kültür merkezini hizmete sunmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. İlgezdi konuşmasının teşekkür ve veda bölümünde, şunları söyledi:
"Kültür Merkez'inin yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, Sayın İnal Aydınoğlu'na, saygıdeğer eşine ve Gönüllü Hizmet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Görevimiz süresince Ataşehir'de çok şey yaptık ama asla ayrımcılık yapmadık, herkese eşit mesafede durduk. Sevgili dostlarım hepiniz hakkınızı helal edin. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz Ataşehir'e ne yaptıysak seçilecek arkadaşlarımızın daha iyisini, daha güzelini yapmasını temenni ediyorum."
Kültür Merkezi'ne adı verilen İnal Aydınoğlu da 46 yıldır gönüllülük yaptığını ve yaşamının anlamını, güzelliğini gönüllülük yaparak keşfettiğini söyledi. 25 yıldır Ataşehir'de gönüllü çalışmalar yaptığını dile getiren İnal Aydınoğlu, bundan sonra da Ataşehir'de çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından, usta oyuncu Şener Şen'in Lütfü Usta karakteriyle başrolünde bulunduğu "Zengin Mutfağı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Kültür Merkezi'nde bulunan 657 seyirci kapasiteli ve Şener Şen'in isminin verildiği sahnede izleyicilerle buluştu. Oyunun ardından, Şener Şen Sahnesi'nin açılış kurdelesi de kesildi. Oyunu izleyen Ataşehirliler de 83 yaşındaki Şen'in sahne performansını ayakta alkışladı.
İçerenköy Mahallesi'nde 2 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 22 bin 500 metrekare kullanım alanı olan merkezde; 657 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, 2 bin 800 kişilik konser salonu, 200 kişilik konferans salonu, 21 adet sanat eğitim dersliği, kütüphane, çok amaçlı etkinlik salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, fuaye, kafeterya, restoran alanları, teraslar ve 3 katlı otopark yer alıyor.
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