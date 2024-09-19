Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları için Sahiplendirme Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları için Sahiplendirme Çağrısı

Ataşehir Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları için Sahiplendirme Çağrısı

Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla ilçedeki şirketler, fabrikalar ve okullara mektup göndererek destek talep ediyor. Başkan Adıgüzel, sokak hayvanlarının güvenli yaşam alanlarına sahip olabilmesi için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini vurguladı.

19.09.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla önemli bir çağrıya imza atıyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in imzasıyla ilçede bulunan kurumsal firmalara, fabrikalara ve okullara mektup gönderilerek, geçici hayvan bakım merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplenilmesi teşvik ediliyor.

Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için dikkati çeken bir kampanya başlattı. Başkan Adıgüzel, kampanya kapsamında geçici hayvan bakım merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için ilçede faaliyet gösteren şirketlere, fabrikalara ve okullara birer mektup gönderdi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için destek istenen mektuplarda, onlara güvenli yaşam alanları sunulması gerektiği vurgulandı.

Sahiplendirilme konusunda destek bekleniyor

Sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için çeşitli adımlar atan Ataşehir Belediyesi, büyük bir projenin çok yakında hayata geçirileceğini duyurmuştu. Bu proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin iş birliğiyle, Kayışdağı Ormanı'nda 76 bin metrekarelik alanda modern bir rehabilitasyon merkezi inşa edileceği müjdesi paylaşılmıştı. Projeye ek olarak, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için farklı metotlara da ihtiyaç duyulduğunu gözlemleyen Ataşehir Belediyesi yetkilileri, toplum bilincinin arttırılması için de çalışmalar gerçekleştiriyor.  Bu çalışmalarda; bakıma ve sevgiye muhtaç sokak hayvanlarının geçici bakım merkezlerinden alınarak, sıcak bir yuvaya ve sevgi dolu güvenli bir ortama kavuşmaları için onların sahiplendirilmesi teşvik ediliyor.

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Can dostlarımızı, sahiplenmeye davet ediyorum"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ataşehir ile Maltepe Belediyeleri'nin iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda inşa ettiğimiz modern rehabilitasyon merkezi, sokak hayvanlarına iyi bir yaşam sunacak. Ancak, bakıma ve sevgiye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için toplumsal destek ve sahiplenme bilinci de büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle, İlçemizdeki şirketlerin, fabrikaların ve okulların bakımevlerimizdeki can dostlarımızı sahiplenerek onlara güvenli yaşam alanları sunabileceğine yürekten inanıyoruz. Birlikte, daha yaşanabilir bir şehir ve mutlu hayvanlar için çalışmaya devam edeceğiz."

Proje kapsamında Adıgüzel'in imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer veriliyor:

"Hızla büyüyen ve modernleşen ilçemiz, sokak hayvanlarının refahını sağlama konusunda da büyük bir sorumluluk taşıyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrasında, sokak hayvanlarının bir yuvaya olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İlçemizdeki sokak hayvanlarının tam sayısını bilmesek de, bu dostlarımızın bizimle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşaması için hepimize büyük görevler düşüyor. Ataşehir Belediyesi olarak, can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Maltepe Belediyesi ile iş birliği içinde modern bir rehabilitasyon merkezi inşa ediyoruz. Kayışdağı Ormanı'nda 76 bin metrekarelik bir alanda kurulacak bu merkez, modern tıbbi üniteler, barınma, egzersiz ve sosyalleşme alanları gibi pek çok yaşam alanını içeriyor. Ancak bu adımların tek başına yeterli olmayacağını düşünüyoruz. İlçemizdeki şirketlerin, fabrikaların ve okulların bakımevlerimizdeki can dostlarımızı sahiplenerek onlara güvenli yaşam alanları sunabileceğine yürekten inanıyoruz. Sizler de iş yerlerinizde küçük yaşam alanları oluşturarak bu projeye katkıda bulunabilir ve dostlarımızın mutlu ve güvenli bir hayata kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede hem kurumunuzun sosyal sorumluluk bilincini pekiştirebilir hem de topluma örnek bir adım atabilirsiniz."

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için 0216 570 50 00 numaralı telefondan veya 'atasehirkurumsalsahiplendirme@atasehir.bel.tr' adresinden iletişime geçebilecek.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Ataşehir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları için Sahiplendirme Çağrısı - Son Dakika

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