Ataşehir Belediyesi\'nden \'Söz Sizde, Çözüm Bizde\' Halk Buluşması

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Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği ilk halk buluşmasını 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları ve müdürlerle birlikte tam kadro katıldığı etkinlikte, vatandaşlarla bir araya gelerek daha yaşanabilir bir Ataşehir için talepleri dinledi ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Ataşehir'in daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşebilmesi için vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütebilmeyi amaçlayan Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği halk buluşmaları etkinliğini başlattı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye yönetiminin katılımıyla, gerçekleşen etkinliğin ilki 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 07.00 itibariyle başladı. İlçede daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için vatandaşlarla birebir görüşmelerin yapıldığı bu önemli platformda, Başkan Adıgüzel yaklaşık olarak 5 saat boyunca vatandaşlarla bire bir, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Taleplerini iletmek için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar, sıra numarası alarak, önce taleplerini Başkan Adıgüzel'e iletti. Ardından taleplerini ilgili müdürlüklere aktararak, çözümü için işlem sürecini başlattılar.

Ataşehir halkının beklenti ve ihtiyaçlarını daha yakından anlamak, çözüm yollarını birlikte tartışmak ve belediyenin hizmetleriyle ilgili daha güçlü bir diyalog kurma amacıyla gerçekleştirilen buluşmalar, vatandaşların beğenisini topladı. Buluşmada, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunulabilmesi için 11 farklı masa kuruldu. Her bir masada ilgili birim müdürleriyle vatandaşlar, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Masaları, ilçe halkının sorunlarına dair çözüm önerileri sundu ve projeler hakkında geri bildirimler aldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, halk buluşmalarına devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Ataşehir'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu buluşmalar, şehrimize dair önerileri ve talepleri dinleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacak. Bugün burada, el birliğiyle Ataşehir'in daha iyi bir yer olması için fikirlerinizi dinlemek ve hep birlikte çözümler üretmek için toplandık. Hepimizin katkısıyla daha güzel bir Ataşehir inşa edeceğiz"

Bu buluşmalar sayesinde, Ataşehir halkı taleplerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Ataşehir Belediyesi, bu tür halk buluşmalarını sürdürerek, katılımcı belediyeciliği güçlendirecek adımları atmaya devam edecek. - İSTANBUL