Ataşehir Belediyesi'nden 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' Halk Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediyesi'nden 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' Halk Buluşması

Ataşehir Belediyesi\'nden \'Söz Sizde, Çözüm Bizde\' Halk Buluşması

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlarla bir araya geldiği 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' sloganıyla düzenlediği halk buluşmasının ilki 10 Şubat'ta gerçekleştirildi. Başkan Onursal Adıgüzel, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

12.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği ilk halk buluşmasını 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları ve müdürlerle birlikte tam kadro katıldığı etkinlikte, vatandaşlarla bir araya gelerek daha yaşanabilir bir Ataşehir için talepleri dinledi ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Ataşehir'in daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşebilmesi için vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütebilmeyi amaçlayan Ataşehir Belediyesi, "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla düzenlediği halk buluşmaları etkinliğini başlattı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye yönetiminin katılımıyla, gerçekleşen etkinliğin ilki 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 07.00 itibariyle başladı. İlçede daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için vatandaşlarla birebir görüşmelerin yapıldığı bu önemli platformda, Başkan Adıgüzel yaklaşık olarak 5 saat boyunca vatandaşlarla bire bir, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Taleplerini iletmek için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar, sıra numarası alarak, önce taleplerini Başkan Adıgüzel'e iletti. Ardından taleplerini ilgili müdürlüklere aktararak, çözümü için işlem sürecini başlattılar.

Ataşehir halkının beklenti ve ihtiyaçlarını daha yakından anlamak, çözüm yollarını birlikte tartışmak ve belediyenin hizmetleriyle ilgili daha güçlü bir diyalog kurma amacıyla gerçekleştirilen buluşmalar, vatandaşların beğenisini topladı. Buluşmada, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunulabilmesi için 11 farklı masa kuruldu. Her bir masada ilgili birim müdürleriyle vatandaşlar, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Masaları, ilçe halkının sorunlarına dair çözüm önerileri sundu ve projeler hakkında geri bildirimler aldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, halk buluşmalarına devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Ataşehir'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu buluşmalar, şehrimize dair önerileri ve talepleri dinleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacak. Bugün burada, el birliğiyle Ataşehir'in daha iyi bir yer olması için fikirlerinizi dinlemek ve hep birlikte çözümler üretmek için toplandık. Hepimizin katkısıyla daha güzel bir Ataşehir inşa edeceğiz"

Bu buluşmalar sayesinde, Ataşehir halkı taleplerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Ataşehir Belediyesi, bu tür halk buluşmalarını sürdürerek, katılımcı belediyeciliği güçlendirecek adımları atmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Onursal Adıgüzel, Yerel Yönetim, Politika, Ataşehir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' Halk Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:44:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' Halk Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.