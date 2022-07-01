Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde

01.07.2022 17:42
Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS), Ataşehir Belediyesi Ataevleri’nde hazırlanan 320 öğrenciden 30’u, İstanbul genelinde ilk yüzde 5’lik dilime girdi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Başarılı olan öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onlar ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS), Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde hazırlanan 320 öğrenciden 30'u, İstanbul genelinde ilk yüzde 5'lik dilime girdi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Başarılı olan öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onlar ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ataşehir Belediyesi'nin Ataevleri'nde, liselere giriş ders destek programına katılan öğrencilerden 30 tanesi, 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan LGS'de, İstanbul genelinde üstün başarı gösterdi.

İstanbul'da ilk yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler arasında yer alan Müge Oral, "Pandemi sürecinde sınavlara hazırlanmak benim için oldukça zorlu ve stresliydi. Ama hedeflerim olduğu için asla pes etmedim. Ataşehir Belediyesi'ne ve yıl boyunca bizi sınava hazırlayarak, desteklerini eksik etmeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan İlgezdi, "Başarı; inançlı, kararlı ve disiplinli çalışmanın meyvesidir. LGS'de başarı göstererek hayallerine ulaşan gençleri görüyor olmak bütün bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. LGS'de başarılı olan öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bir teşekkür de tüm öğretmenlerimize ve her koşulda çocuklarını yalnız bırakmayan ve destekleyen ailelerimize elbette ki. Öğrencilerimizin yolları açık olsun. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Battal İlgezdi, Ataşehir, İstanbul, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde - Son Dakika

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