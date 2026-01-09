Ataşehir'de 201 site ziyaret edilerek doğrudan iletişim kuruldu - Son Dakika
Ataşehir'de 201 site ziyaret edilerek doğrudan iletişim kuruldu

09.01.2026 11:43  Güncelleme: 11:49
Ataşehir Belediyesi, site toplantıları ile doğrudan vatandaşlarla buluşarak sorunları yerinde tespit edip çözüm yolları geliştirmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar 201 site ziyaret edildi ve vatandaşların ihtiyaçları dinleniyor.

Vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunları yerinde tespit etmeyi, hızlı çözümler üretmeyi ve Ataşehir'i ilçe halkıyla birlikte yönetmeyi hedefleyen Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan sitelere yönelik doğrudan iletişim ve iş birliği programı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar yapılan toplantılar kapsamında, 7 mahallede toplam 26 bin 936 daireyi içeren 201 site ziyaret edildi.

Ataşehir'de yaşayan vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarını yakından anlamak ve çözüm yollarını birlikte bulmak için daha önce ilçenin farklı mahallelerinde "Halk Buluşmaları" düzenleyen Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan sitelere yönelik de "Site Toplantıları" başlattı. İlçenin büyük ölçüde sitelerden oluşması nedeniyle ve kentsel dönüşümle birlikte bu sayının artacağı öngörüsüyle hareket eden Ataşehir Belediyesi, sitelerde yaşayan vatandaşlarla güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı kurma hedefiyle site toplantıları düzenliyor. Ataşehir'i ilçe halkıyla birlikte yönetme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, sitelerin yaşadığı sorunlara yerinde çözüm bulmak ve taleplerini dinlemek için daire sayısı fark etmeksizin site vasfına sahip olan tüm sitelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Vatandaşların belediyeye gelmesini beklemek yerine aktif olarak sitelere gidiliyor

Bu amaçla belediye bünyesinde kurulan "Sitelerden Sorumlu Koordinatörlük", düzenli olarak siteleri ziyaret ederek doğrudan iletişim sağlıyor. Ziyaret programı kapsamında, hangi mahalleden başlanacağı belirlenerek sitelerle randevulaşılıyor. Vatandaşların belediyeye gelmesini beklemek yerine, aktif olarak sitelere gidiliyor. Ziyaretler bazen yöneticilerle, bazen de site sakinlerinin katılımıyla yapılıyor. Vatandaşların çalışma saatleri göz önünde bulundurularak akşam saatlerinde veya hafta sonu gibi esnek zamanlarda düzenlenen bu toplantılar, genellikle en az 1 saat sürüyor ve sorunların yoğunluğuna göre 2 - 2 buçuk saate kadar çıkabiliyor.

7 mahallede toplam 26 bin 936 daireyi içeren 201 site ziyaret edildi

Şimdiye kadar gerçekleştirilen toplantılar kapsamında; Barbaros, Esatpaşa, Fetih, İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal ve Örnek mahalleleri olmak üzere 7 mahallede toplam 26 bin 936 daireyi kapsayan 201 site ziyaret edildi. Diğer 10 mahalledeki site ziyaretlerinin ise oluşturulan program dahilinde devam etmesi planlanıyor. Site toplantılarına katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bu programla vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunları yerinde tespit etmeyi, hızlı çözümler üretmeyi ve ilçeyi sakinleriyle birlikte yönetme felsefesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Sağlıklı koordinasyon, hızlı takip ve çözüm sağlanıyor

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve şikayetleri dinleniyor, ardından elde edilen veriler 'Çözüm Merkezi' entegrasyonu sayesinde anında sisteme girilerek ilgili müdürlüklere iletiliyor. Ataşehir Belediyesi'nin 'Akıllı Belediyecilik' anlayışıyla hızlı takip ve çözüm sağlanıyor. Belediyenin yetki alanında çözülebilecek sorunlara hızla müdahale edilirken, yetki dışındaki konular hakkında vatandaşlara şeffaf bilgilendirme yapılıyor. Bu şekilde, belediyenin pasif kaldığı veya ilgilenmediği yönündeki olumsuz algıların engellenmesi amaçlanıyor.

"Ziyaretler bu mevcut sistemlerin ötesinde doğrudan teması amaçlamaktadır"

Programın temel hedefinin, belediye ile siteler arasında sağlıklı bir ilişki ve koordinasyon kurmak olduğunu vurgulayan Koordinatör Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, "Vatandaşlarımızın, kendilerini fark edilmiş ve muhatap alınmış hissettiği, daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ziyaretlerin yanı sıra, sitelerin yöneticilerine özel bir 'site hattı' ve bir 'e-posta grubu' bulunuyor. Site yöneticileri, bu kanallar aracılığıyla bize ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilmekte, bunlar da ilgili birimlere aktarılmaktadır. Ancak ziyaretler, bu mevcut sistemlerin ötesinde doğrudan teması amaçlamaktadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

