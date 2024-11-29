Ataşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları İçin Önemli Hizmetler Sunuyor

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Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için; onlara değer veren, koruyan ve hayatta kalmalarına destek olan Ataşehir Belediyesi, bu alandaki hizmet ve faaliyetlerini artırdı. Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar geçen 7 aylık süreçte toplamda; 6 bin 828 hayvan tedavi edilirken, bin 241 hayvan aşılanıp, 98 hayvan da sahiplendirildi.

Sokak hayvanlarının korunma, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayvansever politikalar uygulayan Ataşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde de tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yönetimindeki 2024 yılının Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar geçen 7 aylık süreçte Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından; 5 bin 827 kedi, 459 köpek ve 552 kanatlı hayvan tedavi edildi. Aynı süreçte 550 kedi ve 56 köpek kısırlaştırılıp, 545 kediye ve 407 köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Toplamda 289 hayvana da mantar, karma ve bronchine aşısı yapıldı.

50 sokak kedisi ve 48 sokak köpeği sahiplendirildi

Bu hizmetlerin yanı sıra bakıma ve sevgiye muhtaç sokak hayvanlarının geçici bakım merkezlerinden alınarak, sahiplendirilip, sıcak ve sevgi dolu bir yuvaya kavuşmaları için de toplum bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 7 aylık süreçte; 50 sokak kedisi ve 48 sokak köpeği sahiplendirildi.

Modern bir rehabilitasyon merkezi kazandırma projesi

Sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek için çeşitli adımlar atan Ataşehir Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle, Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda modern bir rehabilitasyon merkezi inşa etme çalışması gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarına modern ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ortak hareket eden üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm yer alacak. - İSTANBUL