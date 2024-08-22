Ataşehir Belediyesi, yaşlı ve engellilere ambulans desteği sağlıyor

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Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı yaşamın içinden hikayeleri anlatan "Bizim Hikayemiz" programının yeni konuğu 89 yaşındaki Latife Bilen oldu. Parkinson ve astım hastalıkları bulunan Latife Bilen, yürümekte zorlanınca Ataşehir Belediyesi'nin ambulans desteğinden yararlanmak için talepte bulundu. Talebi anında karşılık bulan Bilen, artık hastaneye gidiş-dönüş işlemlerini çok daha rahatlıkla gerçekleştiriyor.

Ataşehir Belediyesi'nin Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi, evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil ambulansı ilçede yaşayan yurttaşlara önemli destekler sağlıyor. Bu sağlık hizmetleriyle özellikle ilçedeki; yaşlı, engelli, bakıma muhtaç birçok kişi hastane işlemlerini çok daha kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

"Bizim Hikayemiz" serisinin yeni konuğu 89 yaşındaki Latife Bilen, sağlık sorunlarından dolayı yürüyemez hale gelince, Ataşehir Belediyesi tam da bu noktada sağladığı hasta nakil ambulansı hizmetiyle onun zorlu hayatına yardım eli uzattı. Parkinson ve astım hastalıklarıyla mücadele eden Bilen, artık hastaneye gidiş - dönüş işlemlerini çok daha rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

"Ambulans hizmeti benim için çok büyük bir nimet"

1935 doğumlu iki çocuk annesi Latife Bilen, geçmişte oldukça aktif bir hayat sürdüğünü, gezmeyi ve Türk Sanat Müziği korosunda şarkı söylemeyi çok sevdiğini anlatıyor. Ancak yaşlılık ve hastalıklar nedeniyle bu hareketliliğin yerini kısıtlı bir yaşam alanına bıraktığını aktaran Bilen, bu hizmeti almanın kendisi için ne kadar büyük bir rahatlama sağladığını ise şu sözlerle ifade ediyor: "Zamanında gezmeyi çok severdim, hiç yerimde durmazdım. Ama şimdi yürüyemediğim için Ataşehir Belediyesi'nin ambulans hizmeti benim için büyük bir nimet oldu. Hastaneye götürüyorlar, işimizi bitirdikten sonra eve getiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum."

Latife Bilen'in kızı Ayşın Pekçeçınar de annesinin yaşam mücadelesini ve Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin kendileri için ne kadar önemli olduğuna dair duygularını "Bizim Hikayemiz" serisinde anlattı.

"Annemin hastalıkları nedeniyle yaşamı zorlaştı"

Annesinin geçmişte çok sosyal bir kişiliği olduğunu ancak Parkinson hastalığı nedeniyle artık eski yaşam temposunu sürdüremediğini belirten Ayşın Pekçeçınar, "Annemin hastalıkları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlamak zor. Hastanelere götürmek için yardım arayışına girdim ve Ataşehir Belediyesi'nin ambulans hizmeti gerçekten büyük bir destek oldu. Doktor kontrollerine giderken büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor" dedi.

"Hepimiz anneme hayran kalırdık"

Annesinin geçmişteki enerjik halini anlatırken duygulanan Pekçınar, hislerini şu sözlerle cümlelere döktü: "Annem İstanbul'a sekiz yaşında gelmiş, babamla evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuş. Hepimiz ona hayran kalırdık. Misafirperverliğiyle, gezmeyi sevmesiyle tanınırdı ama hastalıklar her şeyini değiştirdi. Eskiden bastonla da olsa yürüyebiliyordu ancak artık ambulans yardımı olmadan hastanelere gidemez hale geldik. Ataşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı olmasaydı annemi hastaneye nasıl götürecektim bilmiyorum"

"Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu sağlık hizmetleri çok değerli"

Ataşehir Belediyesi'nin Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği ve diğer sağlık hizmetlerinin, ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireyler için büyük önem taşıdığını belirten Pekçeçınar, "Engelli Taksi" hizmetinin de büyük bir adım olduğunu ifade etti. - İSTANBUL