Ataşehir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ataşehir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Ataşehir\'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 106. yıl dönümü Ataşehir'de büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Etkinlikler, Gençlik Yürüyüşü, bando gösterileri ve konserlerle dolu bir programa sahne oldu.

20.05.2025 11:13  Güncelleme: 11:18
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 106. yıl dönümü, Ataşehir'de büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gün boyu süren programlarla Ataşehirlilere unutulmaz bir bayram yaşattı. Kutlama programı büyük bir coşku, marş ve şarkılar eşliğinde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Sabah saat 09.00'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünden başlayan yürüyüş kortejine, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile eşi Elif Duygu Adıgüzel'in yanı sıra yüzlerce Ataşehirli katıldı. Coşkulu kortejin ardından çelenk sunma töreni düzenlenerek Ulu Önder Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanları saygıyla anıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin Başkan Onursal Adıgüzel, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşümüzü ve çelenk sunum törenimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Gençliğe bırakılan bu büyük emanete sahip çıkmaya, her adımda Cumhuriyet'i büyütmeye devam edeceğiz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, 19 Mayıs Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Bayram her mahalleye taşındı

Tır konvoyu ve bando gösterileri, tüm mahallelere ulaşarak 19 Mayıs ruhunu taşıdı. Bando takımının seslendirdiği marşlara Ataşehirliler de eşlik ederek, bayram coşkusunu yaşadı. İlçenin dört bir yanında bayram havası estiren bu gösteriler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çamoluk Spor Kulübü'nün Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine de katılan Başkan Adıgüzel, genç sporcular ve Ataşehirlilerle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Etkinlikte sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Adıgüzel, "Cumhuriyet değerleriyle büyüyen gençlerimizle birlikte, sporun ruhunu Ataşehir'imizde yaşatmaya devam edeceğiz," dedi.

19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Şöleni

Bayramın en renkli etkinliklerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik Şöleni, İ.B.B Deprem Parkı'nda gerçekleştirildi. Müzik, spor ve dayanışma temalarıyla dolu şölende gençlerin bayram coşkusu adeta doruğa çıktı. Etkinliğe katılan Başkan Adıgüzel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günde Ataşehir'imizin pırıl pırıl gençleriyle bir araya gelmekten mutluluk duydum. İyi ki varsınız gençler" ifadelerini kullandı.

Gençlik konserine yoğun ilgi

18 Mayıs Pazar akşamı İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yücel Elmas Korosu'nun sahne aldığı konser yoğun ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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