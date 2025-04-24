Ataşehir\'de Deprem Anında Panik

Ataşehir'de deprem sırasında kıraathane bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kargaşa anında bir kişinin kaçanlara seslenerek, 'Kaçma, dur' demesi dikkat çekti.

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bazı vatandaşlar kıraathanede yakalandı. Sarsıntı anında masalarda oturan bazı kişiler panikle dışarı kaçarken, bazıları ise yerinden kalkmadan beklemeyi tercih etti. Olay anında kıraathane içerisinde bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Depremi hisseden bazı müşteriler hızla dışarı çıkmak isterken, içeride kalan bir kişinin, "Kaçma, dur" şeklinde tepki göstererek kaçanları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL