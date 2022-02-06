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Ataseven'den Kurt'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Ataseven'den Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

06.02.2022 15:00
Ataseven'den Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü olarak atanan Yavuz Kurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü olarak atanan Yavuz Kurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, SGK Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanı Ercan Kahraman ve Prof. Dr. Oğuz Karadeniz de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, "Hizmet kalitemizi zirveye taşıyarak, düzenli performans ölçümleri yoluyla kamu hizmet standartlarına uygun, hızlı ve doğru işlem üretimini temin edeceğiz. Bunun için de sürekli sahada olacağız. Varlığımızı sahada artırarak, iş dünyamızın, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve sigortalılarımızın beklenti ve önerilerini dinleyeceğiz. Bu beklenti ve öneriler ile ilgili hazırlayacağımız saha raporları ile bakanlık ve başkanlığımızı aktif bir şekilde bilgilendireceğiz" dedi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven ise "Vakıf medeniyetinin birer mensupları olan bizler, ecdat yadigarı olan vakıf eserlerimiz ile ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Karadeniz, İzmir, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ataseven'den Kurt'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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